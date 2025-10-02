Raphael, enfermo otra vez: cancela ‘in extremis’ su último concierto

Raphael vuelve a preocupar a los fans con la cancelación, in extremis, de uno de los conciertos. Poco después de emitir un comunicado en el que confirmaba su esperado regreso a los escenarios, los seguidores del cantante se quedarán con las ganas de verlo actuar porque vuelve a estar enfermo y necesita descansar. Después del linfoma cerebral que sufrió con dos nódulos, cualquier mínima complicación deja a todos con el corazón en un puño.

A sus 81 años, su salud atraviesa un estado delicado que parece que va cada vez a peor… En esta ocasión, el problema es una bronquitis que lo obliga a tomar la baja otra vez. Así lo ha anunciado a través de su perfil en Instagram, donde se ha dirigido a su público con una carta que vuelve a poner sobre la mesa su estado delicado: «Por prescripción médica, y por culpa de una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que debíamos celebrar este sábado 4 de octubre en la plaza de toros del Festival de Murcia ON«.

En principio, parece que la situación podría volver a ser grave como en otras ocasiones. ¿Y por qué lo decimos? Básicamente, porque ha reservado otra fecha para recuperar este concierto y se trata de un día muy lejano: «El concierto se pospone al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, donde volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros«. ¿Necesita siete meses para recuperarse del todo? No es una buena noticia, ciertamente, y él mismo confiesa que le sabe mal las molestias que pueda ocasionar: «Agradezco, de todo corazón, vuestra comprensión, cariño y paciencia«.

Los fans de Raphael llenan la publicación de mensajes de ánimo

Como siempre ocurre en situaciones como esta, han sido muchísimos los fans del mítico artista que han llenado la publicación de mensajes de ánimo. Le desean que la recuperación sea buena y rápida, aún con el miedo en el cuerpo después del gran susto que les dio en diciembre del año pasado cuando tuvo que ser trasladado al hospital por el accidente cerebrovascular que sufrió durante el rodaje del especial de Navidad de La Revuelta.

Después de cuatro meses de recuperación, en abril anunció que volvería a cantar porque nada podía detenerlo: «Me encuentro muy bien y profundamente agradecido». Retomó el 15 de junio, momento en el cual confesó que no sabe vivir sin los escenarios: «No dejaré de cantar nunca». No le ha durado mucho este regreso, por eso, pero la gente confía en que esta pausa vuelva a ser puntual y que a partir de mayo puedan verlo recuperado y tan activo como siempre.

Raphael, el día que recibió el alta hospitalaria | Europa Press

Una serie de problemas de salud que también tendrían angustiada a la familia, claro, que saben que no sirve de nada decirle que descanse porque él prefiere darlo todo y morir sobre el escenario.