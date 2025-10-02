Raphael, malalt una altra vegada: cancel·la ‘in extremis’ l’últim concert

Raphael torna a preocupar els fans amb la cancel·lació, in extremis, d’un dels concerts. Poc després d’emetre un comunicat en què confirmava el seu esperat retorn als escenaris, els seguidors del cantant es quedaran amb les ganes de veure’l actuar perquè torna a estar malalt i necessitar descansar. Després del limfoma cerebral que va patir amb dos nòduls, qualsevol mínima complicació deixa tothom amb el cor en un puny.
Als seus 81 anys, la seva salut travessa un estat delicat que sembla que va cada cop a pitjor… En aquesta ocasió, el problema és una bronquitis que el força a agafar la baixa una altra vegada. Així ho ha anunciat a través del seu perfil a Instagram, on s’ha dirigit al seu públic amb una carta que torna a posar sobre la taula el seu estat delicat: “Per prescripció mèdica, i per culpa d’una bronquitis, em veig en l’obligació de cancel·lar el concert que havíem de celebrar aquest dissabte 4 d’octubre a la plaça de toros del Festival de Múrcia ON“.
En principi, sembla que la situació podria tornar a ser greu com en altres ocasions. I per què ho diem? Bàsicament, perquè ha reservat una altra data per recuperar aquest concert i es tracta d’un dia molt llunyà: “El concert s’ajorna al pròxim 23 de maig del 2026 en el mateix recinte, on tornaré amb més forces que mai per retrobar-me amb vosaltres“. Necessita set mesos per recuperar-se del tot? No és una bona notícia, certament, i ell mateix confessa que li sap greu les molèsties que pot ocasionar: “Agraeixo, de tot cor, la vostra comprensió, estima i paciència“.
Els fans de Raphael omplen la publicació de missatges d’ànims
Com sempre passa en situacions com aquesta, han estat moltíssims els fans del mític artista que han omplert la publicació de missatges d’ànims. Li desitgen que la recuperació sigui bona i ràpida, encara amb la por al cos després del gran ensurt que els va donar el desembre de l’any passat quan va haver de ser traslladat a l’hospital per l’accident cerebrovascular que va patir durant el rodatge de l’especial de Nadal de La Revuelta.
Després de quatre mesos de recuperació, a l’abril va anunciar que tornaria a cantar perquè res no podia aturar-lo: “Em trobo molt bé i profundament agraït”. La va reprendre el 15 de juny, moment en què va confessar que no sap viure sense els escenaris: “No deixaré de cantar mai”. No li ha durat gaire aquest retorn, per això, però la gent confia que l’aturada aquesta torni a ser puntual i que a partir del maig puguin veure’l recuperat i tan actiu com sempre.
Un seguit de problemes de salut que també tindrien angoixada la família, és clar, que saben que no serveix de res dir-li que descansi perquè ell prefereix donar-ho tot i morir a sobre de l’escenari.