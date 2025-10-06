Raphael feia saltar totes les alarmes a finals de la setmana passada després de cancel·lar in extremis un dels seus concerts. Després del limfoma cerebral amb dos nòduls que va patir fa poc menys d’un any, qualsevol canvi de salut de l’artista posa els fans en alerta. El que era el seu esperat retorn als escenaris s’ha complicat per un nou problema de salut que va explicar a través d’un comunicat a les xarxes socials. “Per prescripció mèdica, i per culpa d’una bronquitis, em veig en l’obligació de cancel·lar el concert que havíem de celebrar aquest dissabte 4 d’octubre a la plaça de toros del Festival de Múrcia ON“, es podia llegir en aquest missatge que torna a preocupar i molt els seus fans. Als seus 81 anys la seva salut no passa pel millor moment i cada canvi inesperat fa saltar totes les alarmes. Ara, ha estat el seu fill qui ha donat més detalls de com evoluciona el cantant.
El fill de Raphael explica com es troba l’artista
Manuel Martos, el fill de Raphael, ha parlat davant els micròfons d’Europa Press sobre com es troba el seu pare, qui encara continua recuperant-se dels problemes que arrossega des de fa mesos i que ara suma un altre sotrac. “Està bé, s’està recuperant, com moltes persones ara a Espanya que estem mig malalts amb refredats i grips. És una bronquitis i al final això és descansar i recuperar-se. Pel que fa a les altres coses ell està bé, s’està recuperant”, ha explicat.
El retorn de Raphael als escenaris
Aquest cap de setmana Raphael havia de celebrar el seu concert a Múrcia, però el problema de salut l’ha agafat d’imprevist, obligant-lo a cancel·lar el show en l’últim moment. “Ell era el primer que volia tornar a l’escenari, però res, no és res preocupant. S’ajorna cap a una altra data i poc més. Està bé, ho entén tot i que és una pena, però tot està bé”, ha puntualitzat. El concert, però, s’ha ajornat per al pròxim 23 de maig de 2026, una data molt llunyana, si més no, són set mesos de diferència. Per les paraules del seu fill sembla que vol mantenir la calma i no preocupar els fans, però quan el podrem veure totalment recuperat?
Un ensurt durant el rodatge de l’especial de ‘La Revuelta’
Els seguidors de Raphael continuen una mica espantats després de l’ensurt que va patir el cantant durant el rodatge de l’especial de Nadal de La Revuelta. El van haver de traslladar a l’hospital per culpa de l’accident cerebrovascular que va patir. Pocs dies més tard va sortir a la llum que tenia un limfoma cerebral i els fans van mantenir la respiració. Mesos després de la recuperació, el mes d’abril, va explicar que tornaria a cantar. Ara per ara, caldrà esperar una mica més per poder veure’l en actiu i al lloc on és més feliç: damunt els escenaris.