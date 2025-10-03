Blanca Suárez i Eduardo Noriega han estat els convidats que han tancat la setmana a La Revuelta. La parella d’actors ha presentat el seu nou projecte cinematogràfic, la pel·lícula Parecido a un asesinato. Un dels aspectes que sempre es repeteixen al programa de David Broncano és l’obligatorietat dels convidats perquè portin regals per al presentador. Des que van arribar a RTVE s’han vist regals de tota mena, des de banderes fins a samarretes, màquines retro o el cap d’una actriu fet per l’equip de maquillatge. En aquesta ocasió, Blanca Suárez ha organitzat una sessió de mascaretes facials que ha portat del seu últim viatge a Corea del Sud.
Els regals més curiosos de Blanca Suárez
“Això és perquè et cuidis”, ha explicat l’actriu abans d’oferir-li el primer regal. Un cop Broncano ha vist que era una mascareta hidratant per a la cara no s’ho ha pensat ni dos segons a posar-se-la.
🇰🇷 Algo está cambiando en este programa si Broncano se pone eso en la cara y nadie le dice algo del botox. #LaRevuelta pic.twitter.com/BeYTSAnubJ— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2025
No és el primer cop que el comunicador es deixa fer i cedeix davant les propostes dels seus convidats. De fet, fa unes setmanes va rebre la visita de l’equip olímpic de natació artística que van convertir-lo en un nedador: banyador, pinces al nas i una mena de gomina que es col·loca als cabells i no fa gaire bona olor.
El regal d’Eduardo Noriega
El segon regal venia de part d’Eduardo Noriega. Una de les novetats de la segona temporada de La Revuelta ha estat una porta metàl·lica en què fan rànquings amb temes aleatoris, entre quines coses creuen que tenen més valor i quines en tenen menys. Una de les etiquetes que va posar Jorge Ponce, un dels directors del programa, va ser el nom de l’actor, dient que uns penjadors tenien més valor que ell. I què ha fet per tornar-los la broma?
“Jo molo menys que uns penjadors, però si jo vinc aquí i et regalo uns penjadors… molo més que uns penjadors, sí o no? Serà que ara avançaré als penjadors?”, ha fet broma l’actor.
Un altre dels moments destacats del programa han estat les preguntes clàssiques, però abans el presentador ha volgut recuperar un tema polèmic que van acabar retirant la darrera temporada. A més a més de preguntar per les relacions sexuals dels últims trenta dies i els diners al banc, Broncano volia saber si els convidats es consideraven més masclistes o més racistes. Després de generar-se certs debats en què s’acusava de restar-hi importància a aquests temes, el presentador ha tret de nou. “És que és complicat saber què ets més”, ha explicat l’actor. “És que clar, donant per fet que tots ho som una mica per desgràcia”. Blanca Suárez l’ha tallat directament. “No ens posis a tots dins el mateix sac. Per aquí no passo”, ha expressat. Per intentar rebaixar una mica la tensió, han decidit respondre les preguntes clàssiques habituals donant per acabada la seva entrevista.