Blanca Suárez ha entusiasmat els teleespectadors d’El Hormiguero amb una entrevista en la qual ha deixat anar uns quants titulars potents. L’actriu, convertida en una de les més aclamades del sector audiovisual espanyol, ha fet de tot des que la descobríssim com una de les protagonistes d‘El Internado allà pel 2007. Ara, ha acudit al programa de Pablo Motos a promocionar la segona temporada de Respira, la sèrie de metges de Netflix amb la que van aconseguir unes xifres d’audiència boníssimes amb la primera temporada. La sorpresa? Que ha revelat detalls de la seva vida privada que han encuriosit els fans.
El rodatge ha estat molt intens i el presentador s’ha assabentat que, alguna vegada, Blanca Suárez va quedar-se adormida durant les gravacions: “Pot ser, no confirmo i tampoc desmenteixo… però podria ser que hagués passat“. Tots dos han hagut de rebre formació per fer veure que saturen, una tècnica cirurgiana que havien de fer més o menys bé perquè colés des de casa.
Blanca Suárez i Manu Ríos confessen que han tingut nits de festa molt boges
El que pocs s’esperaven? Que el seu company Manu Ríos confessés que ha anat a una festa amb Madonna. No el va convidar ella personalment, sinó que va anar-hi en condició de parella d’un convidat-convidat: “Va ser la cosa més surrealista del món. De sobte, em vaig veure ballant amb Sharon Stone!“. Era el tipus de reunió en què els telèfons mòbils estan prohibits i, per tant, tothom està més relaxat perquè pot fer el que vulgui sense por a acabar protagonitzant un vídeo viral o un titular escandalós.
Blanca Suárez es mostrava morta d’enveja, encara que ella ha dit que li agraden més un altre tipus de festes. I, aquí, ha regalat una confessió a l’audiència: “A mi m’agraden les festes grosses, aquelles en què acabes tatuant-te? Sí“. “He estat testimoni de nits alegres i matins tristos de dir Guau, quan demà et llevis i vegis el que acabes de fer. De fet, al principi era de les que acabava fent la bogeria de tatuar-se en una nit de festa. Ara m’ho he tret, això, i flueixo… però sí, tinc diversos tatuatges així“, ha assegurat Blanca Suárez.
Els actors expliquen per què van haver d’aturar el rodatge de Respira
En un altre moment de l’entrevista, Blanca Suárez i Manu Ríos han reconegut que van haver d’aturar el rodatge d’aquesta segona temporada de Respira per culpa d’un incident. Al llarg de les gravacions, tots dos han practicat les operacions que representa que fan a la sèrie amb síndries i pits de pollastre. Ara bé, al final fan servir instruments reals de cirurgia i, en un moment donat, un dels figurants va patir un accident a la barbeta que va espantar tothom.
“Què vas fer-li a un extra?”, li ha preguntat el presentador. I Manu Ríos ha reconegut la seva part de culpa: “Estàvem fent veure que l’operàvem i, en un moment, no vaig aconseguir diferenciar la pròtesi de la seva barbeta real i vaig punxar-lo sense voler“. Expliquen que van haver d’aturar el rodatge immediatament per comprovar que estava bé i, afortunadament, no va passar-li res. Ara bé, l’ensurt va ser gros.
Un dels moments que més va espantar l’actor? Quan van simular un part: “Va ser una mica traumàtic perquè no vaig veure el nino abans del rodatge i, quan el vaig treure, em vaig endur un xoc perquè tenia les manetes i la cara molt reals i estava molt fred”. Una entrevista completa que ha agradat l’audiència d’Antena 3.