Najwa Nimri ha estat la convidada d’aquest dimarts 28 d’octubre a La Revuelta. L’actriu, que va fer-se molt coneguda pel seu paper a La casa de papel i a Vis a vis, ha visitat el programa de La 1 per promocionar la nova temporada de la sèrie Respira, una ficció ambientada en un hospital ple de cares conegudes com Blanca Suárez, Manu Ríos o Pablo Alborán. En tot cas, el pes de l’entrevista se l’han endut les confessions i les anècdotes que ha compartit la intèrpret.
Una anècdota policial i les armes de l’actriu
Najwa Nimri mai deixa ningú indiferent. Reconeguda per no tenir pèls a la llengua en les seves respostes, l’actriu ha portat l’entrevista cap a molts vessants diferents, entre les quals ha compartit una informació que ha deixat bocabadat el presentador. Només posar un peu a l’escenari del teatre, una conversa aparentment banal es convertia en un interrogatori per saber per què l’actriu tenia armes.
La conversa sobre si sabia fer servir objectes els ha portat a una confessió inesperada de l’actriu. “Tinc armes, una pistola nou mil·límetres Parabellum, un subfusell, un rifle, dues granades de mà que no exploten i un ganivet d’aquests que es treuen com una navalla i estic aprenent a fer la papallona”, ha revelat, matisant que el tema de la pistola de nou mil·límetres “era de mentida”. El presentador, sorprès per aquesta resposta, ha volgut saber si Najwa tenia llicència d’armes. “S’ha ficat en un embolic només començar…”.
Per sortir del pas, ha acabat recordant una anècdota policial en plena pandèmia per la covid-19. L’actriu ha explicat que van deixar-li un cotxe per provar-lo i va descobrir durant aquest temps de pandèmia que hi havia un camí pel vessant d’una muntanya per poder anar a un gimnàs. Allà va aturar-la la policia i ella va intentar fer servir la carta de ser una actriu “de La casa de papel”. El problema, però, és que no la van reconèixer, ha expressat rient per acabar de tancar una de les converses més surrealistes de la nit.
Una anècdota truculenta durant un funeral
David Broncano ha conduït part de l’entrevista per parlar de les últimes voluntats. El presentador ha confessat que ha fet els tràmits per deixar escrites aquestes voluntats i això ha portat a una nova anècdota una mica truculenta de l’actriu. A més a més de confessar que vol ser dipositada en un lloc “amb connexió directa amb tot allò que baixa de les estrelles” perquè d’aquesta manera l’anima “anirà directament al cel“, ha recordat el funeral del marit de la seva mare. “En el funeral, de sobte, ens mana a la meva germana i a mi triar el taüt, però com l’incineraven vam pensar d’agafar el més econòmic. En el moment que l’anaven a incinerar, la meva mare mirava el taüt i va començar a dir ‘La creu, la creu no hi és'”, ha explicat provocant cert riure entre el públic.
La seva mare va entrar una mena de col·lapse i els va dir que el taüt era molt petit i que el seu marit no hi era dins. “Jo anava amb el meu millor amic, el vam haver de treure al carrer entre un munt de gent per obrir-lo perquè la meva mare creia que no estava dins”. Evidentment, sí que hi era dins. A partir d’aquí van procedir amb la incineració això sí, deixant tranquil·la la seva mare. “Era molt econòmica la caixa i es podia obrir”, ha explicat.
Per tancar l’entrevista com ja és habitual, Broncano va fer les dues preguntes clàssiques, els diners al banc i les relacions sexuals en els últims 30 dies. En el sector íntim l’actriu va revelar que estava “a zero” i en tema de diners “estava a menys 12,5 milions”. “Em preocupa el tema financer, però és que si t’explico alguna cosa em fico en embolics grossos…”, ha explicat sense entrar en més detalls. Tot plegat, una entrevista que ha deixat moments molt destacats gràcies a l’actriu més coneguda de Vis a vis.