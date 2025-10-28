‘La Revuelta’, en caiguda lliure mentre ‘Vintage’ continua arrasant

La Revuelta havia de ser la gran aposta de TVE per prendre el lideratge a l’exitós El Hormiguero i, durant un temps, ho va aconseguir. En els últims mesos, però, la bombolla s’ha desinflat i el bluf ha estat important. De fet, ara necessita un convidat extremadament bo per apropar-se mínimament a Pablo Motos… Les formigues han recuperat el tron a la televisió espanyola i, cada cop amb més freqüència, això també es veu reflectit en els resultats catalans.
De fet, s’ha tornat a demostrar en les audiències d’aquest dilluns. A Catalunya, TV3 continua arrasant al prime time gràcies a la segona temporada de Vintage. La sèrie de boomers que protagonitzen l’Abel Folk i el Lluís Villanueva agrada moltíssim i, prova d’això, és el boníssim resultat que han obtingut. Amb un 16,1% de la quota de pantalla, han estat el programa més vist de la nit. Queda clar que fa gràcia veure les aventures del Genís en les seves cites de Tinder o la relació del Paco amb la Rita, la mare de la Xusa.
Quina audiència han fet La Revuelta i El Hormiguero a Catalunya aquest dilluns?
Mentrestant, com dèiem, a la mateixa hora La Revuelta tocava fons amb un 7,7% de share que l’apropa perillosament al 7,1% que obtenia el concurs Cifras y letras de La 2 (7,1%). Parlem d’una patacada important, ja que l’entrevista a Jorge de Frutos no va interessar a gaire gent. Per davant, també l’enèsima visita de Laura Pausini a El Hormiguero que va assolir un molt bon 12,3%.
L’espai de David Broncano, doncs, només pot presumir d’haver superat el resum de Supervivientes que va emetre Telecinco (amb un 6,1%) abans del cinema en què la cadena s’enfonsa al 3,3% de quota.
I a la televisió espanyola? Allà també va endur-se la victòria Pablo Motos, però amb encara més diferència perquè va assolir un 19,2% espectacular que deixava en ridícul l’11,4% de La Revuelta. Tenir la cantant italiana li ha anat molt bé perquè ha congregat més de dos milions de teleespectadors, els qui han sintonitzat un espai que celebrava el seu programa número 3.000. No perden el to, encara que passin els anys. Molt haurà de millorar el seu rival més directe si realment vol apropar-se una altre cop als seus resultats.