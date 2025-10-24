La Revuelta ha tancat la seva setmana amb dues entrevistes. La primera ha estat amb l’actor turc Can Yaman, un dels galans que ha triomfat amb les seves sèries a Turquia i que han arribat al nostre país a través de diversos canals de televisió. Ara, l’actor s’ha instal·lat per gravar la seva primera ficció a Espanya i en castellà, per tant, només posar un peu a sobre de l’escenari, ha demanat a David Broncano que l’entrevista fos íntegrament en castellà.
Qui és Can Yaman? Actor turc que aixeca passions
L’actor ha estat l’estrella de sèries com El turco, Luna llena o Pájaro soñador, però el més curiós de tot plegat ha estat la seva confessió sobre com va aprendre la llengua? “Tot en espanyol, si us plau. És un desafiament per a mi. He oblidat el turc, però l’italià el parlo molt bé”, ha explicat l’intèrpret, que fa cinc anys que viu a Itàlia. De fet, el seu aprenentatge de la llengua ha estat gràcies a sèries espanyoles com La que se avecina, Entrevías, Reina roja o La frontera. Però el seu gran professor, per a sorpresa de tothom, va ser David Broncano.
El seu vocabulari és extens, tenint en compte que parla moltes més llengües, i fins i tot ha construït unes llibretes amb expressions d’allò més conegudes com “Mojar el churro” o “Irse de rositas”. David Broncano, davant la sorpresa d’aquest entrevistat tan carismàtic ha expressat diversos cops que estava “fascinat” pel seu nivell i la manera en què ha estirat el fil amb bromes i respostes divertides. Can Yaman té una bona base de fans que formaven part del públic del programa. Entre elles, quatre dones que han tingut l’oportunitat de saludar l’actor, molt proper i afectuós amb totes les persones que volien parlar amb ell i fer-li dos petons.
La seva resposta per a les preguntes clàssiques
L’actor s’ha mogut com un peix a l’aigua i fins i tot no ha dubtat en cap moment a l’hora de respondre sobre les preguntes clàssiques de La Revuelta. Broncano intenta cada dia descobrir els diners que tenen al banc els famosos i el número de relacions sexuals en els últims 30 dies. Yaman ha explicat que el seu patrimoni el controla la seva mare. Broncano ha donat per més que l’actor “estava forrat“. Després d’admetre que tants anys de feina i publicitat havien estat fructífers, ha confessat qui talla el peix pel que fa als diners. “Ho gestiona tot la meva mare. Em dona una paga. Coneix les meves despeses així que separa, si els supero comença a queixar-se. Així que he dit, vinc a Espanya i el que aquí guanyo no m’ho toques“, ha reconegut sense donar cap xifra exacta.
No quiero saber cuánto dinero tiene Can Yaman, quiero que me adopte #Larevuelta pic.twitter.com/GrlFa7cv9m— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025
Pel que fa a les relacions sexuals amb la seva parella, la DJ i productora musical Sara Chichani, ha explicat que d’aquí a una setmana comença el rodatge de la nova sèrie i, per tant, que haurà de “recuperar”. “Al principi era alegria, ara molt menys. Més de 15”, ha acabat confessant, una xifra més aviat alta. Sigui com sigui, la visita de l’actor ha estat tota una sorpresa i ha delectat el públic del programa amb el seu carisma i expressions divertides.