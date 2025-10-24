La Revuelta ha cerrado su semana con dos entrevistas. La primera ha sido con el actor turco Can Yaman, uno de los galanes que ha triunfado con sus series en Turquía y que han llegado a nuestro país a través de diversos canales de televisión. Ahora, el actor se ha instalado para grabar su primera ficción en España y en español, por lo tanto, nada más poner un pie sobre el escenario, ha pedido a David Broncano que la entrevista fuera íntegramente en español.

¿Quién es Can Yaman? Actor turco que levanta pasiones

El actor ha sido la estrella de series como El turco, Luna llena o Pájaro soñador, pero lo más curioso de todo ha sido su confesión sobre cómo aprendió el idioma. «Todo en español, por favor. Es un desafío para mí. He olvidado el turco, pero el italiano lo hablo muy bien», ha explicado el intérprete, que lleva cinco años viviendo en Italia. De hecho, su aprendizaje del idioma ha sido gracias a series españolas como La que se avecina, Entrevías, Reina roja o La frontera. Pero su gran profesor, para sorpresa de todos, fue David Broncano.

Su vocabulario es extenso, teniendo en cuenta que habla muchas más lenguas, e incluso ha construido unos cuadernos con expresiones de lo más conocidas como «Mojar el churro» o «Irse de rositas». David Broncano, ante la sorpresa de este entrevistado tan carismático ha expresado varias veces que estaba «fascinado» por su nivel y la manera en que ha hilado bromas y respuestas divertidas. Can Yaman tiene una buena base de fans que formaban parte del público del programa. Entre ellas, cuatro mujeres que han tenido la oportunidad de saludar al actor, muy cercano y afectuoso con todas las personas que querían hablar con él y darle dos besos.

Su respuesta para las preguntas clásicas

El actor se ha movido como pez en el agua e incluso no ha dudado en ningún momento a la hora de responder sobre las preguntas clásicas de La Revuelta. Broncano intenta cada día descubrir el dinero que tienen en el banco los famosos y el número de relaciones sexuales en los últimos 30 días. Yaman ha explicado que su patrimonio lo controla su madre. Broncano ha dado por hecho que el actor «estaba forrado«. Tras admitir que tantos años de trabajo y publicidad habían sido fructíferos, ha confesado quién maneja el pescado en cuanto al dinero. «Lo gestiona todo mi madre. Me da una paga. Conoce mis gastos así que separa, si los supero empieza a quejarse. Así que he dicho, vengo a España y lo que aquí gano no me lo tocas«, ha reconocido sin dar ninguna cifra exacta.

En cuanto a las relaciones sexuales con su pareja, la DJ y productora musical Sara Chichani, ha explicado que dentro de una semana comienza el rodaje de la nueva serie y, por lo tanto, que tendrá que «recuperar». «Al principio era alegría, ahora mucho menos. Más de 15», ha acabado confesando, una cifra bastante alta. Sea como sea, la visita del actor ha sido toda una sorpresa y ha deleitado al público del programa con su carisma y expresiones divertidas.