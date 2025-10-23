La Revuelta sigue dejando momentos surrealistas programa tras programa. El rival de El Hormiguero y máximo competidor por las audiencias del access al prime time de la televisión española trae invitados muy diversos cada noche, además de las secciones alocadas de sus colaboradores antes de la entrevista principal. En el programa de este miércoles 22 de octubre, el programa ha tenido dos momentos clave, por un lado, David Broncano y Lalachus han puesto fin al misterio sobre si repetirán como presentadores de las campanadas de TVE este año. La respuesta ha sido que no, pero con este dúo tan divertido cualquier sorpresa sería posible. Sin embargo, el gran protagonista de la noche ha sido Fito Cabrales, que ha puesto contra las cuerdas al presentador andaluz con una de sus conversaciones, donde se vivieron unos instantes de caos y descontrol por la censura de una serie de nombres.

Fito Cabrales pone contra las cuerdas a David Broncano

El vocalista de Fito y Fitipaldis ha visitado el programa para promocionar su nuevo álbum, El monte de los aullidos y la gira de conciertos que comenzará el próximo mes de noviembre. «Estoy muy contento de volver, muy agradecido. Me siento con la obligación de devolver todo el cariño recibido», ha expresado el músico nada más pisar el escenario. En un pequeño momento de euforia y agradecimientos, Fito Cabrales ha querido dar las gracias al estudio donde graban su música y al hotel donde se han estado alojando. Una promoción, sin embargo, que ha obligado al equipo de La Revuelta a censurar parte de las respuestas para no hacer publicidad desde la televisión pública y que ha convertido la conversación en una constante de silbidos muy molestos.

Queda claro que Fito no es una estrella del rock cliché.



Son pura autenticidad estos agradecimientos. #LaRevuelta @FitipaldisRock pic.twitter.com/aKaNKf3QIm — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2025

Aunque en las redes sociales se puede ver el fragmento sin el ruido que usan para tapar marcas o nombres que sean publicitarios, durante la emisión en directo han sido un par de minutos en los que la conversación entre presentador, invitado y colaboradores ha sido ininteligible. «Todo el mundo se porta muy bien con nosotros. Quiero aprovechar para saludar…», dijo el artista cuando se escuchó el primer silbido. «Un momento Fito. He pensado que como has dado la épica de ‘aprovecharé para saludar’, he pensado que dirías a toda la gente que me sigue, a la familia…», dijo Broncano, que se encontró que Fito repitió por activa y por pasiva los nombres del hotel y el gimnasio donde van a hacer deporte.

Fito se sincera sobre la adicción a las drogas

Con casi 40 años de carrera, Fito es uno de los grandes nombres del rock and roll español que ahora presenta su 16º álbum. Durante la entrevista, además de hablar de su físico y mostrar el bíceps trabajado duramente en el gimnasio, el artista recordó la época de los excesos con sustancias poco recomendables. De hecho, explicó que hace muchos años que no consume drogas, alcohol ni tabaco. «Me dijeron que estaba tocado, que si paraba ya no tendría problemas. Fumar lo llevo bien porque no me acuerdo», confesó el artista. Sobre las drogas, apunta que «si no te dan problemas, no las dejes, pero es que te darán problemas». En cuanto al alcohol, sin embargo, una vez dejó las drogas perdió el interés por beber.

Fito Cabrales se sincera sobre les drogues i l’alcohol a ‘La Revuelta’ | RTVE

Uno de los momentos más esperados eran las respuestas a las preguntas clásicas, en cuanto al patrimonio, su respuesta fue enigmática pero muy clara: «Mi patrimonio son 16 discos, porque una casa se quema, pero lo que yo siento como patrimonio real y lo que más valor tiene son mis canciones. Con eso y una guitarra me gano la vida». En definitiva, una entrevista con un inicio caótico que ha finalizado con la actuación de la banda interpretando el tema Los cuervos lo pasan bien, la primera canción de su nuevo disco.