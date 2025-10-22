La visita de Gabriel Rufián a La Revuelta el pasado lunes 20 de octubre dio la primera victoria de la semana frente a El Hormiguero. El político catalán sorprendió con sus respuestas sobre sexo, dinero y el baile viral con la actriz Ester Expósito. Sin embargo, David Broncano no deja de sorprender a los espectadores y sus invitadas aprovechan la confianza con el presentador para jugar y hacer bromas bastante escatológicas. Este martes el programa de TVE recibió la visita de Michelle Jenner, la actriz que saltó a la fama por la serie española Los hombres de Paco y que se ha convertido en una de las intérpretes más prolíficas. Su visita a La Revuelta fue para promocionar su nueva serie de terror, Dime tu nombre, que se estrena en Prime Video el próximo 31 de octubre, pero gran parte del protagonismo se lo llevó su tradición de «regalos de mierda».

Michelle Jenner sorprende a David Broncano con su regalo en ‘La Revuelta’ | RTVE

Una invitada de lujo con una tradición escatológica

La actriz ha visitado el programa en lo que era su quinta entrevista con David Broncano, un reconocimiento que ha celebrado con un regalo conmemorativo, pero esto fue después de explicar el regalo que había traído para el presentador andaluz. Se trata de una de las máximas de La Revuelta, los entrevistados llevan regalos -que pueden ser de lo más alocados- para David Broncano y a menudo él también les entrega algún detalle, aunque suelen ser objetos sin sentido, como el marco de una puerta o una bolsa de basura.

Para mantener su tradición particular, Jenner ha vuelto a llevar «un regalo de mierda». En su anterior visita sorprendió a Broncano con «una mierda teledirigida que se movía por el plató». Un regalo divertido y sin sentido, tal como suele ser el ambiente de La Revuelta, y por tanto su visita de este martes debía mantener el listón bien alto.

Un juguete para niños que también puede usar David Broncano

¿Qué regalo ha elegido la actriz? Dentro de la bolsa había un juguete para niños que consiste en una especie de taza de váter con una escobilla en la tapa. La mecánica es sencilla, por turnos se va moviendo la escobilla como si se tuviera que desatascar el lavabo y pierde la persona que logra que salga un excremento volador de la parte superior del váter.

El regalo de Michelle Jenner para David Broncano en ‘La Revuelta’ | RTVE.

Michelle Jenner no puede evitar reír con su regalo en ‘La Revuelta’ | RTVE

David Broncano no dudó en poner en práctica su nuevo regalo y de hecho, el excremento fue a parar a las manos de la actriz, que se echó a reír viendo el éxito del juguete. El presentador, para seguir la broma, sacó un rollo de papel higiénico del bolsillo de la americana, como si todo hubiera estado coordinado antes.

¿Por qué Michelle Jenner no quiere responder las preguntas clásicas?

La parte final de las entrevistas de Broncano se centra en las preguntas clásicas, un apartado que hace desde que el programa era La Resistencia en Movistar+. En el caso de la actriz, se ha vuelto a negar a responder, pero ¿por qué no quiere hablar de su vida privada? La catalana lleva muchos años dedicada al mundo de la interpretación y el doblaje, pero es cierto que ha protegido muchísimo su vida privada.

Se sabe que ha sido madre de un niño que tuvo con Javier García, su anterior pareja, con quien rompió en el año 2023, tal como publicó la revista HOLA. Así pues, ha decidido mantenerse fiel a sí misma y no responder las preguntas sobre sexo y dinero en el banco que hace Broncano. «Una cosa es el trabajo y otra la vida, que no tiene por qué ser pública. Me gusta conservar un poco el misterio», ha explicado, admitiendo que «todo está muy bien» pero sin entrar en detalles.