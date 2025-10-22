La visita de Gabriel Rufián a La Revuelta el passat dilluns 20 d’octubre va donar la primera victòria de la setmana davant El Hormiguero. El polític català va sorprendre amb les seves respostes sobre sexe, diners i el ball viral amb l’actriu Ester Expósito. Ara bé, David Broncano no deixa de sorprendre els espectadors i les seves convidades aprofiten la confiança amb el presentador per jugar i fer bromes força escatològiques. Aquest dimarts el programa de TVE ha rebut la visita de Michelle Jenner, l’actriu que va saltar a la fama per la sèrie espanyola Los hombres de Paco i que s’ha convertit en una de les intèrprets més prolífiques. La seva visita a La Revuelta ha estat per promocionar la seva nova sèrie de terror, Dime tu nombre, que s’estrena a Prime Video el pròxim 31 d’octubre, però gran part del protagonisme se l’ha endut la seva tradició de “regals de merda”.
Una convidada de luxe amb una tradició escatològica
L’actriu ha visitat el programa en la que era la seva cinquena entrevista amb David Broncano, un reconeixement que ha celebrat amb un regal commemoratiu, però això ha estat després d’explicar el regal que havia portat per al presentador andalús. Es tracta duna de les màximes de La Revuelta, els entrevistats porten regals -que poden ser d’allò més esbojarrats- per a David Broncano i sovint ell també els entrega algun detall, tot i que acostumen a ser objectes sense sentit, com el marc d’una porta o una bossa d’escombraries.
Per mantenir la seva tradició particular, Jenner ha tornat a portar “un regal de merda”. En la seva anterior visita va sorprendre Broncano amb “una merda teledirigida que es movia pel plató”. Un regal divertit i sense sentit, tal com acostuma a ser l’ambient de La Revuelta, i per tant la seva visita d’aquest dimarts havia de mantenir el llistó ben alt.
Una joguina per a nens que també pot fer servir David Broncano
Quin regal ha triat l’actriu? Dins la bossa hi havia una joguina per a nens que consisteix en una mena de tassa de vàter amb una escombreta a la tapa. La mecànica és senzilla, per torns es va movent l’escombreta com si s’hagués de desembussar el lavabo i perd la persona que aconsegueix que surti un excrement volant de la part superior del vàter.
David Broncano no ha dubtat a posar en pràctica el seu nou regal i de fet, l’excrement ha anat a parar a les mans de l’actriu, que s’ha fet un fart de riure veient l’èxit de la joguina. El presentador, per estirar el fil, s’ha tret un rotllo de paper de vàter de la butxaca de l’americana, com si tot hagués estat coordinat abans.
Per què Michelle Jenner no vol respondre les preguntes clàssiques?
La part final de les entrevistes de Broncano se centren en les preguntes clàssiques, un apartat que fa des que el programa era La Resistencia a Movistar+. En el cas de l’actriu, ha tornat a negar-se a respondre, però per què no vol parlar de la seva vida privada? La catalana fa molts anys que es dedica al món de la interpretació i el doblatge, però és cert que ha protegit moltíssim la seva vida privada.
Michelle è un mistero #LaRevuelta @MichelleJWeb pic.twitter.com/2laiX1YGgM— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 21, 2025
Se sap que ha estat mare d’un nen que va tenir amb Javier García, la seva anterior parella, amb qui va trencar l’any 2023, tal com va publicar la revista HOLA. Així doncs, ha decidit mantenir-se fidel a ella mateixa i no respondre les preguntes sobre sexe i diners al banc que fa Broncano. “Una cosa és la feina i una altra la vida, que no té per què ser pública. M’agrada conservar una mica el misteri”, ha explicat, admetent que “tot està molt bé” però sense entrar en detalls.