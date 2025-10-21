El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha visitat el plató de La Revuelta, el programa que presenta David Broncano a TVE, i l’ha obsequiat amb una ampolla d’oli de Jaén, però, durant la conversa, no s’ha estalviat les faltades del presentador. “Oli bo, eh!”, ha advertit el líder republicà a Madrid, que durant l’entrevista també ha respost a les preguntes habituals sobre diners al compte corrent i sexe, i ha parlat del vídeo que es va viralitzar a xarxes socials on se’l veu parlant amb Ester Expósito. El dirigent d’ERC, a més, ha arrencat els aplaudiments quan li ha demanat a Broncano que mai convidi el president valencià Carlos Mazón. “Mazón, a la presó”, ha manifestat.
Rufián ha fet entrega de dos obsequis al comunicador, una pràctica habitual dels convidats que van al programa. El primer dels regals ha estat una ampolla d’oli de Jaén perquè “soc de la part més de Granada” i ha detallat que “la família del meu pare” és originària de Jaén. “Una altra cosa en comú que tenim. “Els dos de Jaén i cap dels dos parla bé català”, li ha etzibat el presentador de La Revuelta, que ha aixecat l’ampolla per tastar-lo. “Oli bo, eh!”, li ha exclamat Rufián. A més, li ha regalat uns pantalons de xandall amb els quals Rufián va arribar un dia a la cambra baixa. “Vaig anar un dia amb això al Congrés, però em vaig posar un vestit. Anava amb això pel carrer, em van pillar i va ser un escàndol”, ha manifestat el portaveu d’ERC a Madrid.
Cómo salta siempre Broncano con el aceite #LaRevuelta @gabrielrufian pic.twitter.com/eVXdtdp9XN— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2025
Durant l’entrevista, Rufián també ha contestat les preguntes clàssiques i ha dit que té 28.000 euros al compte corrent, perquè s’acaba de comprar un cotxe de segona mà que li ha costat 20.000 euros. “Condueixo molt malament, i m’agrada córrer. Soc un mal conductor”, ha reconegut, i després de dir el preu ha dit que té “sis punts”. L’afirmació ha creat confusió perquè David Broncano es pensava que es referia als punts del carnet de conduir, però Gabriel Rufián ha admès que eren sis punts de masturbar-se. “Va venir des de Catalunya a la capital de l’Estat a buscar un futur millor i s’està matant a palles”, ha ironitzat. D’altra banda, ha apuntat que la trobada amb l’actriu Ester Expósito es va produir quan ell estava en un comiat de solter i va coincidir amb un altre grup d’amics on estava ella. “Ens vam conèixer, vam parlar, li vaig comentar el valent que era significant-se amb Gaza perquè em sembla que se la juga”, ha dit, i ha afegit que “va ballar amb tothom, perquè és simpatiquíssima, i em va tocar a mi durant un minut i em van gravar”. “No hi ha més”, ha conclòs.
Illa també va promocionar l’oli de Jaén
L’episodi de l’oli protagonitzat per Rufián recorda la polèmica que va suscitar ara fa un any el president de la Generalitat, Salvador Illa, quan va promocionar l’oli a la Festa del Primer Oli de Jaén, a Sabadell. La visita d’Illa va suscitar crítiques per part de les formacions independentistes i del sector de l’oli català perquè estava promocionant la “competència”. La polèmica va portar Illa a defensar-se de les crítiques i manifestar que “l’oli d’oliva català és el millor”, i a al·legar que no va anar a l’esdeveniment “a promocionar l’oli de Jaén”, sinó a atendre una invitació de la Diputació de Jaén.