Rufián equipara Junts amb Vox i rep un calbot que li ve de molt a prop

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha tornat a protagonitzar una polèmica amb Junts, aquesta vegada arran de la ruptura amb el PSOE. “Són molt pesats”, ha etzibat Rufián en declaracions als mitjans. “Alguns ja vam dir fa més d’un any que això passaria”. El diputat republicà ha considerat previsible que Junts abandoni el bloc d’investidura i torni al seu “espai ideològic natural” al costat del PP i de Vox. “Està bé que, si no aporten, que s’apartin”.
🗣️ "És el seu espai ideològic natural, el de PP i Vox. Si no aporten, que s'apartin."— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 28, 2025
❌ @gabrielrufian @Esquerra_ERC ha valorat la ruptura de @JuntsXCat amb el govern de Sánchez. pic.twitter.com/yD2R48XMqS
Rufián ha demanat al seu partit que tingui “orgull i memòria” per recordar que Junts els ha “matxucat” durant sis anys “amb el famós a canvi de res“ per negociar amb el PSOE i “millorar l’agenda legislativa” del país. El diputat ha insistit que el partit ha de “plantar cara” a Junts ara que els de Carles Puigdemont estan “fent el mateix”. Ha augurat que el futur de la legislatura espanyola, que veu complicat, depèn de “qui aguanti més”, amb relació a si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, resistirà les pressions per presentar una moció de censura o si Pedro Sánchez convocarà eleccions anticipades per intentar recuperar la iniciativa perduda.
Un exlíder local d’ERC li para els peus
Les declaracions de Rufián han generat polèmica a les xarxes i un dels més contundents ha estat l’exlíder d’ERC a l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández, que fa unes setmanes va deixar el partit per discrepàncies polítiques amb la direcció. “Tenir diferències ideològiques i estratègiques entre partits és lògic i legítim; faltar a la veritat, no”, ha etzibat Fernández en un missatge a X. “Afirmar des d’ERC cap a l’opinió pública espanyola que ‘l’espai ideològic natural de Junts és el mateix de Vox’ és intel·lectualment insostenible i és èticament reprovable”.
Tenir diferències ideològiques i estratègiques entre partits és lògic i legítim; faltar a la veritat, no. Afirmar des d’ERC cap a l’opinió pública espanyola que «l’espai ideològic natural de Junts és el mateix de Vox» és intel·lectualment insostenible i és èticament reprovable.— Gabriel Fernàndez i Díaz (@GabrielFerDiaz) October 28, 2025