Rufián equipara a Junts con Vox y recibe un golpe desde muy cerca

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a protagonizar una polémica con Junts, esta vez a raíz de la ruptura con el PSOE. “Son muy pesados”, ha afirmado Rufián en declaraciones a los medios. “Algunos ya dijimos hace más de un año que esto pasaría”. El diputado republicano ha considerado previsible que Junts abandone el bloque de investidura y vuelva a su “espacio ideológico natural” junto al PP y Vox. “Está bien que, si no aportan, que se aparten”.

🗣️ "És el seu espai ideològic natural, el de PP i Vox. Si no aporten, que s'apartin."



Rufián ha pedido a su partido que tenga “orgullo y memoria” para recordar que Junts les ha “machacado” durante seis años “con el famoso a cambio de nada« para negociar con el PSOE y “mejorar la agenda legislativa” del país. El diputado ha insistido en que el partido debe “plantar cara” a Junts ahora que los de Carles Puigdemont están “haciendo lo mismo”. Ha augurado que el futuro de la legislatura española, que ve complicado, depende de “quién aguante más”, en relación a si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, resistirá las presiones para presentar una moción de censura o si Pedro Sánchez convocará elecciones anticipadas para intentar recuperar la iniciativa perdida.

Un exlíder local de ERC le para los pies

Las declaraciones de Rufián han generado polémica en las redes y uno de los más contundentes ha sido el exlíder de ERC en el Ayuntamiento de Sabadell, Gabriel Fernández, que hace unas semanas dejó el partido por discrepancias políticas con la dirección. “Tener diferencias ideológicas y estratégicas entre partidos es lógico y legítimo; faltar a la verdad, no”, ha afirmado Fernández en un mensaje en X. “Afirmar desde ERC hacia la opinión pública española que ‘el espacio ideológico natural de Junts es el mismo de Vox’ es intelectualmente insostenible y es éticamente reprobable”.