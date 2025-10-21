El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha visitado el plató de La Revuelta, el programa que presenta David Broncano en TVE, y le ha obsequiado con una botella de aceite de Jaén, pero, durante la conversación, no se ha librado de las bromas del presentador. “¡Aceite bueno, eh!”, ha advertido el líder republicano en Madrid, quien durante la entrevista también ha respondido a las preguntas habituales sobre dinero en la cuenta corriente y sexo, y ha hablado del vídeo que se viralizó en redes sociales donde se le ve hablando con Ester Expósito. El dirigente de ERC, además, arrancó los aplausos cuando le pidió a Broncano que nunca invite al presidente valenciano Carlos Mazón. “Mazón, a la cárcel”, manifestó.

Rufián ha hecho entrega de dos obsequios al comunicador, una práctica habitual de los invitados que van al programa. El primero de los regalos ha sido una botella de aceite de Jaén porque “soy de la parte más de Granada” y ha detallado que “la familia de mi padre” es originaria de Jaén. “Otra cosa en común que tenemos. “Los dos de Jaén y ninguno de los dos habla bien catalán”, le ha respondido el presentador de La Revuelta, que ha levantado la botella para probarlo. “¡Aceite bueno, eh!”, le ha exclamado Rufián. Además, le ha regalado unos pantalones de chándal con los que Rufián llegó un día a la cámara baja. “Fui un día con esto al Congreso, pero me puse un traje. Iba con esto por la calle, me pillaron y fue un escándalo”, ha manifestado el portavoz de ERC en Madrid.

Durante la entrevista, Rufián también ha contestado las preguntas clásicas y ha dicho que tiene 28.000 euros en la cuenta corriente, porque acaba de comprarse un coche de segunda mano que le ha costado 20.000 euros. “Conduzco muy mal, y me gusta correr. Soy un mal conductor”, ha reconocido, y después de decir el precio ha dicho que tiene “seis puntos”. La afirmación ha creado confusión porque David Broncano pensaba que se refería a los puntos del carnet de conducir, pero Gabriel Rufián ha admitido que eran seis puntos de masturbarse. “Vino desde Cataluña a la capital del Estado a buscar un futuro mejor y se está matando a pajas”, ha ironizado. Por otro lado, ha señalado que el encuentro con la actriz Ester Expósito se produjo cuando él estaba en una despedida de soltero y coincidió con otro grupo de amigos donde estaba ella. “Nos conocimos, hablamos, le comenté lo valiente que era significarse con Gaza porque me parece que se la juega”, ha dicho, y ha añadido que “bailó con todo el mundo, porque es simpatiquísima, y me tocó a mí durante un minuto y me grabaron”. “No hay más”, ha concluido.

Salvador Illa, durante su fiesta en la fiesta del aceite de Jaén en Sabadell / Generalitat-Arnau Carbonell

Illa también promocionó el aceite de Jaén

El episodio del aceite protagonizado por Rufián recuerda la polémica que suscitó hace un año el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando promocionó el aceite en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, en Sabadell. La visita de Illa suscitó críticas por parte de las formaciones independentistas y del sector del aceite catalán porque estaba promocionando la “competencia”. La polémica llevó a Illa a defenderse de las críticas y manifestar que “el aceite de oliva catalán es el mejor”, y a alegar que no fue al evento “a promocionar el aceite de Jaén”, sino a atender una invitación de la Diputación de Jaén.