La Revuelta continua deixant moments surrealistes programa rere programa. El rival de El Hormiguero i màxim competidor per les audiències de l’access al prime time de la televisió espanyola porta convidats molt diversos cada nit, a més a més de les seccions esbojarrades dels seus col·laboradors abans de l’entrevista principal. En el programa d’aquest dimecres 22 d’octubre, el programa ha tingut dos moments clau, d’una banda, David Broncano i Lalachus han posat fi al misteri sobre si repetiran com a presentadors de les campanades de TVE enguany. La resposta ha estat que no, però amb aquest tàndem tan divertit qualsevol sorpresa seria possible. Ara bé, el gran protagonista de la nit ha estat Fito Cabrales, que ha posat contra les cordes el presentador andalús amb una de les seves converses, on s’han viscut uns instants de caos i descontrol per la censura d’un seguit de noms.
Fito Cabrales posa contra les cordes David Broncano
El vocalista de Fito y Fitipaldis ha visitat el programa per promocionar el seu nou àlbum, El monte de los aullidos i la gira de concerts que encetarà el pròxim mes de novembre. “Estic molt content de tornar, molt agraït. Em sento amb l’obligació de retornar tot l’afecte rebut”, ha expressat el músic només posar un peu damunt l’escenari. En un petit moment d’eufòria i agraïments, Fito Cabrales ha volgut donar les gràcies a l’estudi on graven la seva música i l’hotel on s’han estat allotjant. Una promoció, però, que ha obligat l’equip de La Revuelta a censurar part de les respostes per no fer publicitat des de la televisió pública i que ha convertit la conserva en una constant de xiulets molt molestos.
Queda claro que Fito no es una estrella del rock cliché.— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2025
Son pura autenticidad estos agradecimientos. #LaRevuelta @FitipaldisRock pic.twitter.com/aKaNKf3QIm
Tot i que a les xarxes socials es pot veure el fragment sense el soroll que fan servir per tapar marques o noms que siguin publicitaris, durant l’emissió en directe han estat un parell de minuts en què la conversa entre presentador, convidat i col·laboradors ha estat inintel·ligible. “Tothom es porta molt bé amb nosaltres. Vull aprofitar per saludar…”, ha dit l’artista quan s’ha sentit el primer xiulet. “Un moment Fito. He pensat que com has donat l’èpica de ‘aprofitaré per saludar’, he pensat que diries tota la gent que em segueix, a la família…”, ha dit Broncano, que s’ha trobat que Fito ha repetit per activa i per passiva els noms de l’hotel i el gimnàs on van a fer esport.
Fito se sincera sobre l’addicció a les drogues
Amb gairebé 40 anys de carrera, Fito és un dels grans noms del rock and roll espanyol que ara presenta el seu 16è àlbum. Durant l’entrevista, a més a més de parlar del seu físic i mostrar el bíceps treballat durament al gimnàs, l’artista ha recordat l’època dels excessos amb substàncies poc recomanables. De fet, ha explicat que fa molts anys que no consumeix drogues, alcohol ni tabac. “Em van dir que estava tocat, que si parava ja no tindria problemes. Fumar ho porto bé perquè no me’n recordo”, ha confessat l’artista. Sobre les drogues, apunta que “si no et donen problemes, no les deixis, però és que et donaran problemes”. Pel que fa a l’alcohol, però, un cop va deixar les drogues va perdre l’interès per beure.
Un dels moments més esperats eren les respostes a les preguntes clàssiques, pel que fa al patrimoni, la seva resposta va ser enigmàtica però molt clara: “El meu patrimoni són 16 discos, perquè una casa es crema, però el que jo sento com a patrimoni real i el que més valor té són les meves cançons. Amb això i una guitarra em guanyo la vida”. Tot plegat, una entrevista amb un inici caòtic que ha finalitzat amb l’actuació de la banda interpretant el tema Los cuervos lo pasan bien, la primera cançó del seu nou disc.