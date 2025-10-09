Ana Mena, incòmoda a ‘El Hormiguero’: “No em tiris de la llengua”

Ana Mena ha estat la convidada a El Hormiguero i els seus fans s’han adonat, de seguida, que ha estat ben incòmoda. Pablo Motos ha tingut una d’aquelles nits intenses amb preguntes personals i una mica impertinents. La cantant, això sí, no ha callat i li ha deixat clar que posaria límits: “No em tiris de la llengua“. En el seu retorn després del merescut descans de després de la gira, diu que necessitava aturar-se perquè estava “realment esgotada“. De les noves cançons, la que més agrada és Lárgate. El presentador li ha preguntat a qui anava dedicada: “A qualsevol persona que ens hagi fet una putada”, esclatava.
Ella no ha estat mai políticament correcta i, així, ha volgut justificar les preguntes incòmodes que li ha fet. Per exemple? Si ha robat alguna vegada: “Un paquet de Donettes que vaig agafar en un càmping quan tenia 13 anys”, ha dit. I no content amb això, també ha volgut que es mullés i digués quina cançó d’un altre artista no pot suportar sentir: “Doncs Call me maybe de Carly Rae Jepsen, et diria”. Quina necessitat hi havia que la deixés malament?
La pregunta que més ha fet enfadar a Ana Mena
A la pel·lícula que promocionava Ana Mena, interpreta el paper d’una tatuadora. L’artista s’ha hagut de posar tatuatges falsos per caracteritzar-se, un tema que ha fascinat el presentador: “No tens cap tatuatge?”. I ella, sense voler entrar en detalls, intentava desviar el tema. Ara bé, ell no li ho ha permès: “Quin tatuatge tens? I on és? És un nom? Una data? Un dibuix?“, insistia. I ella, visiblement incòmoda, ha acabat esclatant: “No em tiris de la llengua“. “I podem saber on és? On el tens?”, deia una vegada i una altra. Fins que, finalment, ella se’l treia de sobre de males maneres molt enfadada: “Per aquí a baix”, ha dit tot assenyalant la zona del maluc.
Tampoc ell s’ho ha passat gaire bé, ja que hi ha hagut un moment que s’ha embolicat quan l’Ana Mena i les formigues li estaven intentant explicar com funciona això de lligar a través d’Instagram: “M’esteu donant la nit“, deixava anar finalment.
Pel que fa a les anècdotes que ha tret a la llum la convidada, una de les més divertides ha tingut com a protagonistes els membres del seu equip. En un dels viatges promocionals que ha fet, van reservar una habitació en un hotel que va resultar que era eròtic: “Recordo entrar a l’habitació i trobar-me a Mickey Mouse… però jo no recordava Disney així. Tot tenia dibuixos, les catifes tenia estampats de vagines i els quadres de sobre del llit pots imaginar-te com eren”.