Ana Mena és un dels noms destacats del panorama pop espanyol. L’artista andalusa fa anys que volta pels escenaris del món, si més no, fa unes poques setmanes complia un somni actuant al Japó. Temes com Carita Triste o Un Clásico s’han convertit en grans hits de les llistes d’èxits musicals. Des de finals del mes d’agost no havia fet cap post, en una mena de desaparició a les xarxes que ha trencat fa unes hores. L’artista s’ha obert en canal amb una carta molt íntima i una fotografia d’ella mateixa nua.
L’Ana Mena més íntima: per què s’ha obert en canal amb els fans?
La publicació en el seu perfil d’Instagram va acompanyada de dues imatges. La primera ha sorprès moltíssim els fans de la malaguenya perquè se la pot veure semi estirada a terra, fent una postura com de ioga i totalment nua.
La segona imatge és un text amb el comunicat sobre aquesta desaparició i el temps de reflexió que ha necessitat les últimes setmanes. Sota el títol “Volia sincerar-me”, l’artista s’ha obert en canal amb els seus seguidors. “Des de l’honestedat més gran, us vull explicar com ha estat aquest any per a mi. He somniat tota la meva vida amb la música, cantar, i he lluitat per fer-me un foradet en allò que més m’apassiona des que era una nena. Els últims nou anys he treballat sense descans i no he parat de deixar-m’hi la pell”, comença el comunicat admetent que aquests moments han estat meravellosos, però que alhora ha viscut èpoques dures.
Un temps per a la família i per reconnectar
Tots aquests anys d’esforç i feina l’han fet aturar perquè “necessitava respirar”. Explica que volia temps amb la família, passar més temps a casa, anar de viatge i escriure cançons sense pressió ni presa. “Trobar allò que m’agrada, començar un nou tema, tenir vacances i tornar-me a enamorar…”, confessa. La jove, per cert, manté una relació sentimental amb l’actor Oscar Casas, germà petit de Mario Casas.
“No sabeu com ho necessitava perquè estava esgotada. Tot aquest temps he pogut reflexionar. M’adono que aquests anys he intentat cuida al màxim tot allò que surt de mi, per por d’exposar-me massa. M’ha costat agafar confiança amb les persones i em costa obrir-me. Tot i que costi de creure, em poso molt nerviosa quan tinc una càmera davant i soc la típica persona que no ho passa gens bé en els esdeveniments”.
Una nova etapa
Tot i que és conscient que els darrers anys potser s’ha mantingut en una “zona de seguretat”, ara té ganes d’atrevir-se, jugar i relaxar-se una mica. “Sento que tot això que us explico ho podreu notar en moltes cançons que aniran sortint. Vaig començar a treballar en l’àlbum el mes de gener i encara està en construcció, vaig aprenent a poc a poc”, confessa. Afirma que està llista per “renéixer” i que per fi avançar cap a una “transició necessària per a aquesta no era”. Sigui com sigui, ha deixat el llistó ben alt amb aquesta publicació tan íntima, a l’espera de saber com serà aquesta nova era musical i personal d’Ana Mena.