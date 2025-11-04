TV3 ha trobat una sèrie que enganxa, i de debò, en Vintage. Aquesta ficció havia de recuperar el públic més adult i fer-los una mica de teràpia, un objectiu que han aconseguit amb escreix perquè les audiències que estan assolint són més que bones. En aquesta segona temporada, han deixat en ridícul La Revuelta de David Broncano i també l’estrena de programes tan potents com La isla de las tentaciones. Aquest dilluns, de fet, era una autèntica prova de foc perquè havien de competir directament amb la primera entrega del reality de Telecinco en què presenten oficialment les parelles.
L’últim capítol de la ficció boomer contra la primera emissió de les infidelitats de l’espai de Sandra Barneda. El resultat? Un increïble 17,4% de la cadena catalana contra l’11% de la privada espanyola. La quota de pantalla va augmentar considerablement quan va començar l’últim episodi de Vintage, de fet, del 14,8% del primer capítol de la nit al 17,4% del segon i, per tant, final de temporada. I a la mateixa hora, La Revuelta s’havia d’acontentar amb un 8,2% que també el deixava per darrere del 9,5% d’El Hormiguero amb Javier Cámara.
Què han dit els teleespectadors del final de temporada de Vintage?
Hi havia molta curiositat per veure què passava el dia del casament del Paco i la Rita. La conversa de la Pie, ja recuperada, i el Genís ha estat molt intensa… Les últimes setmanes han estat molt a prop l’un de l’altre pel tema del Teo i, finalment, han tornat a ser un equip. En canvi, els dubtes de la Rita faran que en el casament no tot siguin flors i violes pels nuvis i hem pogut veure el Paco queda tocat. No direm més per no fer spoilers, però ha estat un capítol ben complet que ha deixat els teleespectadors ben emocionats.
De fet, aquest és el sentiment més generalitzat si ens fixem en els missatges que han escrit a les xarxes socials. Tots coincideixen que ha estat “molt emotiu” i els fa pena que la història hagi acabat així: “Gràcies, de debò. He rigut, he plorat, m’he emocionat. Com la vida mateixa. Quina sèrie més autèntica. Quin talent tenim a casa“, han aplaudit. “Guionistes, directors, un sentit de l’humor molt definit, preses de càmera, ventall d’actors reconeguts, personatges molt ben definits… Nois, aquesta sèrie sembla tonta, però és boníssima”, diu un altre. I ja n’hi ha qui demana una tercera temporada: “Doncs una sèrie que va començar sense fer massa soroll i ha acabat sent una sèrie molt entranyable, amb personatges molt ben escrits i que et fa emocionar sense més ni més. Tant de bo segueixi i segueixi així. La història de la Rita i en Paco, els nostres Mery i Cleant“.
En serio que ha d'acabar així 💔… 😭 #Vintage3Cat— Miquel ||*|| ♿ (@miki_gtr) November 3, 2025
#Vintage3Cat— Ricard Calonge (@Riki_CAT) November 3, 2025
Gràcies de debò. He rigut, he plorat, m’he emocionat. Com la vida mateixa.
Quina sèrie més autèntica.
Quin talent tenim a casa.
Guionistes, directors, un sentit de l'humor molt definit, preses de càmara, ventall d'actors reconeguts, personatges molt ben definits … Noiiiiis….Aquesta sèrie sembla tonta però ÉS BONÍSSIMA #Vintage3Cat pic.twitter.com/iRIMeYo5AC— Montserrat11091 🐾🐑 (@Montserrat11091) November 3, 2025
Doncs una sèrie que va començar sense fer massa soroll i acabat sent una sèrie molt entranyable, amb personatges molt ben escrits i que et fa emocionar-te sense més. Tant de bo segueixi i segueixi així. La història de la Rita i en Paco, els nostres Meryl i Cleant. #Vintage3Cat— Miquel ||*|| ♿ (@miki_gtr) November 3, 2025
Ara caldrà que la cadena analitzi la resposta de l’audiència, que els ha fet triomfar en les dades d’audiència i també en el feedback que s’ha escrit a X (l’antic Twitter). Veurem si acaben confirmant una temporada més d’una sèrie que ha acabat atrapant i molt.