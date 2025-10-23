Sorpresa a Telecinco. La cadena privada de televisió anuncia una reestructuració dels seus informatius amb un moviment entre les seves diverses edicions. Ángeles Blanco, que fins ara havia estat compartint l’edició dels Informativos Telecinco del migdia amb Isabel Jiménez, passarà a fer tàndem amb Carlos Franganillo en l’edició de prime time.
Carlos Franganillo i Ángeles Blanco, nova ‘parella’ dels informatius de Telecinco
La notícia ha estat inesperada. Fins ara Carlos Franganillo liderava l’edició estrella dels informatius en solitaris, després d’incorporar-se a la cadena com a substitut de Pedro Piqueras per la seva jubilació. El periodista, que fins ara havia format part del planter dels informatius de RTVE, va entrar dins les fileres de Telecinco. Tal com ha informat Mediaset aquesta setmana, serà a partir del 3 de novembre quan el podrem veure al costat d’Ángeles Blanco de dilluns a divendres a l’edició del vespre. Blanco, per cert, havia estat fins ara a l’edició dels informatius del migdia amb Isabel Jiménez, que es quedarà, en solitari, al capdavant de l’espai que s’emeten a les 15:00 h. A més a més d’aquest moviment de presentadors, la cadena ha anunciat que els Informatius de les 21:00 incorporaran “un nou plantejament narratiu i visual”.
Els canvis corresponen a una davallada de les audiències?
L’edició matinal continuarà presentada per Arancha Morales i Bricio Segovia i els caps de setmana seran per a María Casado, que fins fa uns mesos compartia plató amb David Cantero. Ara bé, els canvis que està gestionant la cadena sembla que encara no han aconseguit fer l’efecte desitjat pel que fa a les audiències. Segons recull verTele, els resultats de les seves audiències ha estat inferiors als seus rivals, també pel que fa als serveis informatius. L’anterior temporada, exposen, l’edició de les 21:00 va tancar amb un 8,5% de share i 964.000 espectadores.
Cares de la cadena han parlat sobre aquesta pèrdua de les audiències i els motius que hi podria haver al darrere. Ana Rosa Quintana ha estat una d’elles, exposat que la caiguda de Telecinco no es devia a la cancel·lació de Sálvame“. “El que ha passat ha estat la marxa de Pasapalabra, l’èxit de Pablo Motos i la pèrdua d’alguns programes emblemàtics. Suposo que va fer-se per motius econòmics, però és tot això el que ha perjudicat la cadena. Tenim un problema amb els informatius precisament per tot això. Quan teníem Pasapalabra, l’informatiu el liderava Pedro Piqueras”.
També va mullar-se Joaquín Prat, que aquesta temporada assumeix el repte de presentar El tiempo justo, un magazín de les tardes que intenta capgirar els resultats fluixos de la cadena. “Després de gairebé dues dècades sent líders, ha canviat la situació i estem en el furgó de cua. Em posa, em mola el desafiament d’aixecar les tardes. La cadena està en un moment complicat i les tardes són més complicades perquè el públic té hàbits de consum molt instal·lats“, va explicar. Sigui com sigui, caldrà esperar per veure les novetats que portarà aquesta rentada de cara dels informatius i els canvis que s’aplicaran a partir del novembre.