Nuria Marín és una de les cares habituals de la premsa del cor. Molt coneguda per la seva etapa al programa Cazamariposas, la periodista catalana s’ha fet amb un espai a la televisió pública catalana. Ha estat presentadora del programa Love Cost i després de ser col·laboradora de l’Està passant, aquesta temporada s’ha posicionat com a presentadora de l’espai.
A les xarxes socials ha creat una comunitat en què parla de notícies de la crònica social amb una especialització en temes de cases reials sota el títol Royal Salseo, però també se n’ha parlat molt del seu final a Telecinco i de la suposada guerra amb María Patiño. Sobre aquests temes ha parlat en una entrevista amb la revista Semana, on ha posat damunt la taula la feina i la importància del català a TV3 i ha recordat la seva experiencia a La familia de la tele.
Un final abrupte per a ‘La familia de la tele’
RTVE va apostar la temporada passada per un magazín, La familia de la tele, que recuperés l’esperit de Sálvame amb una rentada de cara i nous comunicadors de la casa com Inés Hernand i Aitor Albizua. Les baixes audiències, les pressions d’extreballadors i les crítiques constants van portar la cadena espanyola a cancel·lar el programa després de poc més de set setmanes d’emissions. Mesos més tard, alguns dels protagonistes han parlat d’aquesta etapa i la majoria coincideixen que no va ser gaire positiva. Nuria Marín també va passar pel programa, però quin balanç n’ha fet en aquesta entrevista?
Tot i que la seva secció era semblant a les informacions que publica a les xarxes socials sobre crònica social o safareig, el “soroll” i el focus que rebia el programa ho va fer tot més difícil. “Jo vaig intentar dissociar molt per a poder sobreviure psicològicament”. Això sí, admet que de l’experiencia s’endú l’oportunitat de treballar amb Inés Hernand i Aitor Albizua. “Em vaig enamorar de tots dos. Em semblen meravellosos, són molt bons professionals i super humils, sempre adaptant-se a cada situació. Va ser un luxe treballar amb ells. A mi m’hauria encantat que funcionés, que la gent ho comprés, però no va poder ser“, explica la periodista.
El comiat de Telecinco
Com dèiem, Núria Marín havia estat una de les cares visibles de Cazamariposas, al costat de Nando Escribano, però també va passar per Sálvame, de fet, recorda el seu primer com una “fantasia”. Ara bé, l’etapa final de la productora La Fábrica de la Tele a Telecinco “va ser horrible”. “Va ser molt dura en l’àmbit mental. Hi havia alguns companys de Telecinco que te’ls trobaves pels passadissos i ja s’estaven repartint l’herència abans de la nostra mort. Hi ha gent a la qual avui dia em costarà molt tornar a mirar a la cara”, confessa. En tots aquests anys de carrera ha coincidit amb molts personatges públics, alguns dels quals no es vol tornar a creuar. “Alguns d’ells després tenen molt bona imatge públicament i em donen ganes de desemmascarar-los”.
La seva etapa a TV3 i el valor del català
Una feina sacrificada, però que ha donat els seus fruits, si més no, aquesta temporada és una de les presentadores de l’Està passant de TV3. Aquí podem sentir-la en català, la llengua que fa servir a casa seva, i per la qual cosa sent “molta il·lusió”. “Sempre havia volgut treballar a TV3, en català. És una tele amb un nivell altíssim. El meu català és molt de poble i em diverteix molt que la gent ho escolti”, expressa. Nuria Marín triomfa a la televisió catalana, assumint nous reptes professionals i sumant una comunitat a les xarxes socials que supera els tres milions de seguidors.