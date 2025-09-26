El final de Sálvame a Mediaset va ser tota una sorpresa. Un dels formats del cor que feia anys que triomfava a Telecinco i que va acomiadar-se de l’audiència per intentar remuntar els resultats. Els seus col·laboradors i personatges habituals han intentat reinventar-se a través de formats com Ni que fuéramos o La familia de la tele. El fracàs del programa a RTVE ha portat el Canal TEN a recular i oferir-los l’espai No somos nadie. Ha estat aquí on la presentadora María Patiño, ha decidit obrir-se sobre la línia editorial de Mediaset i els resultats dels darrers mesos en les audiències.
Què ha dit María Patiño sobre Mediaset?
Els extreballadors de Sálvame es caracteritzen per deixar anar dards i retrets cap a la seva antiga cadena, i en aquest cas, han recollit les paraules d’una mediàtica entrevista de Joaquín Prat per dirigir el seu missatge com a la línia editorial de Mediaset. Ho ha fet María Patiño després de sentir les declaracions del presentador en què ha post damunt la taula els problemes continuats de la cadena pel que fa a les audiències. “Per a mi això de ‘estem en un nou cicle, cal esperar’, no cal esperar a res. Jo crec que la televisió gamberra ha desaparegut, la línia editorial és conservadora, antiga, i el públic no connecta amb ella, s’ha desdibuixat”, indica Patiño. Kiko Matamoros també ha apuntat que no es tracta d’un problema actual, sinó que fa “tres o quatre anys que Telecinco no és líder d’audiència”.
María: "Joaquín Prat, este quien este hoy ahí eso no lo levanta nadie".#NoSomos25S pic.twitter.com/Jh9qC0dgFQ— TEN TV (@TENtv) September 25, 2025
“Jo sempre dic que quan vaig a una botiga, vull saber si venen roba del meu estil. Quan vaig a una botiga i no sé si tinc hippie o què, directament no m’identifico i no entro. És una línia editorial. Joaquín Prat, o estigui qui estigui avui aquí, això no ho aixeca ningú”, expressa.
Els clàssics que funcionen
D’altra banda, els col·laboradors i tertulians de No somos nadie són conscients que hi ha programes clàssics de la cadena que encara continuen molts anys després, com és el cas de Supervivientes, Gran Hermano o La isla de las tentaciones. “Però d’aquí no surten. Cada projecte nou que surt és un fracàs”, declara Matamoros. També, però, tot i enviar dards a la seva antiga cadena, són conscients de l’autocrítica i com la seva estada a La familia de la tele va ser un fracàs després que la cadena publica espanyola cancel·les el programa en pocs menys de dos mesos. “No ho compra el públic perquè no el pots enganyar. Com no ens van comprar a nosaltres, per cert”, ha expressat la presentadora del programa.