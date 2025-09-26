El final de Sálvame en Mediaset fue toda una sorpresa. Uno de los formatos del corazón que llevaba años triunfando en Telecinco y que se despidió de la audiencia para intentar remontar los resultados. Sus colaboradores y personajes habituales han intentado reinventarse a través de formatos como Ni que fuéramos o La familia de la tele. El fracaso del programa en RTVE ha llevado al Canal TEN a replantearse y ofrecerles el espacio No somos nadie. Ha sido aquí donde la presentadora María Patiño, ha decidido abrirse sobre la línea editorial de Mediaset y los resultados de los últimos meses en las audiencias.

María Patiño carga contra la línea editorial de Mediaset como culpable de las bajas audiencias | YouTube

¿Qué ha dicho María Patiño sobre Mediaset?

Los exempleados de Sálvame se caracterizan por lanzar dardos y reproches hacia su antigua cadena, y en este caso, han recogido las palabras de una mediática entrevista de Joaquín Prat para dirigir su mensaje a la línea editorial de Mediaset. Lo ha hecho María Patiño después de escuchar las declaraciones del presentador en las que ha puesto sobre la mesa los problemas continuados de la cadena en cuanto a las audiencias. «Para mí eso de ‘estamos en un nuevo ciclo, hay que esperar’, no hay que esperar a nada. Yo creo que la televisión gamberra ha desaparecido, la línea editorial es conservadora, antigua, y el público no conecta con ella, se ha desdibujado», indica Patiño. Kiko Matamoros también ha apuntado que no se trata de un problema actual, sino que hace «tres o cuatro años que Telecinco no es líder de audiencia».

María: "Joaquín Prat, este quien este hoy ahí eso no lo levanta nadie".#NoSomos25S pic.twitter.com/Jh9qC0dgFQ — TEN TV (@TENtv) September 25, 2025

«Yo siempre digo que cuando voy a una tienda, quiero saber si venden ropa de mi estilo. Cuando voy a una tienda y no sé si tienen hippie o qué, directamente no me identifico y no entro. Es una línea editorial. Joaquín Prat, o esté quien esté hoy aquí, eso no lo levanta nadie», expresa.

Los clásicos que funcionan

Por otro lado, los colaboradores y tertulianos de No somos nadie son conscientes de que hay programas clásicos de la cadena que aún continúan muchos años después, como es el caso de Supervivientes, Gran Hermano o La isla de las tentaciones. «Pero de ahí no salen. Cada proyecto nuevo que sale es un fracaso», declara Matamoros. También, sin embargo, a pesar de enviar dardos a su antigua cadena, son conscientes de la autocrítica y cómo su estancia en La familia de la tele fue un fracaso después de que la cadena pública española cancelara el programa en menos de dos meses. «No lo compra el público porque no lo puedes engañar. Como no nos compraron a nosotros, por cierto», ha expresado la presentadora del programa.