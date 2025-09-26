Un gran castigo, una expulsión y un perdón público en ‘Supervivientes’

Supervivientes ha vuelto a demostrar que esta edición pasará a la historia como una de las más extremas del reality. Los famosos no lo están teniendo nada fácil y ahora las cosas se les complican aún más, ya que la organización del programa ha decidido castigarlos porque se ha sabido que han incumplido una de las normas del concurso. Los culpables han sido Tony Spina y Rubén Torres, que no han hecho caso a la obligatoriedad que tenían Miri y Alejandro de ocuparse de la cocina ellos solos.

«Ha ocurrido algo muy grave, habéis incumplido las normas y esto tendrá consecuencias«, decía Jorge Javier Vázquez muy tajante. Que los chicos hayan cocinado un poco ha llevado a que les impongan «un gran castigo«, tal como ha definido el presentador. ¿Y de qué se trata? Básicamente, han apagado el fuego que tanto les ayuda y que tanto les había costado encender. Ahora tendrán que hacer lo imposible para volver a tenerlo, ya que el frío y el temporal de los últimos días les estaba causando un montón de problemas que empeorarán si no tienen cómo calentarse o cómo cocinar algo mínimamente caliente.

Playa Armonía es castigada tras incumplir las normas 💥



🏝️ #SVAllStarsGala4

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/WJx77kC4sp — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 25, 2025

La noche ha sido intensa para los concursantes del reality | Telecinco

Bronca fortísima en el plató de Supervivientes entre Elena Rodríguez y Yola Berrocal

Una semana más, la bronca más fuerte se ha vivido en el plató de Telecinco. Jorge Javier ha tenido que interponerse entre dos de las colaboradoras porque, si no llega a ser por él, habrían terminado pegándose en directo. Nos referimos a Yola Berrocal y Elena Rodríguez, que se dijeron de todo bajo la mirada de estupefacción de los demás. La madre de Adara no permitió que la otra dijera que la hija es una mentirosa: «Eres una sinvergüenza. No insultes, que todos conocemos tu pasado y si aquí hay alguna drama queen sois tú y tu amiga. A mi hija no le llegas ni a los pies«.

Y la cosa no terminó ahí, ya que Elena recriminó a Yola que no hable con educación: «Tú eres una xavacana, una estrellita estrellada«. Y, ante esto, Yola se pasó y terminó atacando con un tema en el que no debería haber entrado: «Hugo Sierra se está ocupando de lo que deberías ocuparte tú, que es acompañar a la escuela infantil a quien deberías acompañar tú», decía haciendo referencia al nieto que tiene Elena.

Marta Peñate, una de las otras tertulianas, estallaba para defender a la criatura: «No hables de un niño aquí». Y Elena se defendía: «Mi nieto tiene un padre que se encarga de su hijo, exacto, gracias a Dios». La situación se estaba calentando mucho y Jorge Javier decidió que era mejor dar paso a la publicidad. Cuando volvieron, Yola Berrocal quiso pedir perdón entre lágrimas: «No debería haber mencionado a un menor y pido perdón a Elena y a todos los telespectadores«.

¿Quién ha sido la expulsada de la gala de este jueves? | Telecinco

La expulsada de la noche, por otro lado, ha sido Fani. La estrella de La isla de las tentaciones ha tenido que abandonar el programa tras un enfrentamiento contra Adara, precisamente. La audiencia ha querido que la chica continúe y, por lo tanto, Fani ha tenido que abandonar con la cola entre las piernas. ¿Y quiénes son los nominados de esta próxima semana? Sonia Monroy, Miri, Jessica Bueno y Carlos Alba. El domingo, más y mejor.