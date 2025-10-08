Una boda histórica, ‘tongo’ y un ataque de pánico en ‘Supervivientes’

Marta Peñate y Tony Spina se han casado en un enlace histórico en Supervivientes, donde han decorado la playa para que el concursante se case con el amor de su vida. La ceremonia ha sido oficial, ya que los ha casado un alcalde, algo que no había ocurrido antes en las bodas celebradas en Honduras. Y no ha faltado ningún detalle, ya que los novios iban muy elegantes, les han preparado un altar con flores, se han intercambiado los anillos, han pronunciado sus votos románticos y se ha lanzado el ramo.

No ha sido una boda tranquila, sin embargo, teniendo en cuenta que la ex de Tony ha estallado mientras tanto en plató. Considera «un circo» que se den el «sí, quiero» de esta manera y ha cargado contra él porque asegura que había dicho que nunca se casaría y, mucho menos, en estas circunstancias. Marta ha reaccionado, claro: «Me da mucha pena que en un día como hoy tenga que enviar este mensaje de envidiosa. Tú puedes tener todos los anillos que quieras, pero ningún hombre se ha casado contigo. Y sí, quizás soy la última novia de Tony, pero seré quien estará con él para siempre».

Así han decorado la playa para la boda de Marta y Tony | Telecinco

Marta Peñate iba vestida con un diseño romántico de escote asimétrico, el hombro al aire, la falda recta con abertura lateral y un chal en el cuello. Una vez descubierto el secreto del vestido, Gloria Camila se puso a cantar en una ceremonia con momentos muy bonitos, entre ellos la pronunciación de los votos. Tony ha puesto a la novia por las nubes: «Te he escogido porque eres la mujer de mi vida, mi amante y mi todo. Te he escogido como la compañera de mi vida y siempre estaremos juntos». Y ella no se ha quedado atrás: «Nunca había encontrado un hombre como tú y nunca me había enamorado de verdad hasta que te conocí«.

La novia ha lanzado el ramo, otra tradición que han cumplido | Telecinco

La pareja se ha intercambiado los anillos y han pronunciado sus votos | Telecinco

Acusaciones de tongo en Supervivientes y un ataque de pánico

Tony Spina, el novio, también fue protagonista de la prueba de la gala de este martes. Los concursantes debían aguantar en una estructura colocada sobre el mar mientras los otros tensaban una cuerda. No era fácil, pero a él se le veía muy cómodo y eso hizo sospechar a la presentadora.

Laura Madrueño le advirtió que estaba mal colocado, pero él continuó igual y eso le ayudó a ser escogido como el ganador del juego. Desde casa, evidentemente, fueron muchos los telespectadores que criticaron este favoritismo y que escribieron mensajes en los que los acusaban de haber cometido tongo.

Adara sufre un ataque de pánico en medio de una prueba | Telecinco

Poco después, era Adara Molinero quien preocupaba a la gente de casa. La concursante se bloqueaba, en un momento, y se la oía decir que necesitaba parar y que se veía incapaz de bajar por la escalera: «No puedo, no puedo… Me da miedo«. Jorge Javier Vázquez le ha enviado ánimos desde plató, donde ha lamentado que la chica estuviera sufriendo: «Pobre, le ha dado un ataque de pánico«. Finalmente, sin embargo, venció su miedo y lo logró.

Más adelante, en la ceremonia de salvación, se supo que Jessica Bueno sería la salvada y que, por tanto, no sería ella la expulsada. El próximo jueves, será Gloria Camila, Miri o Alejandro Albalá uno de los que tenga que abandonar esta aventura.