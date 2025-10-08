Un casament històric, ‘tongo’ i un atac de pànic a ‘Supervivientes’

Marta Peñate i Tony Spina s’han casat en un enllaç històric a Supervivientes, que han decorat la platja perquè el concursant es casi amb l’amor de la seva vida. La cerimònia ha estat oficial, ja que els ha casat un alcalde, cosa que no havia passat abans en les bodes que s’havien celebrat a Hondures. I no ha faltat cap detall, ja que els nuvis anaven molt guapos, els han preparat un altar amb flors, s’han intercanviat els anells, han pronunciat els seus vots romàntics i s’ha llançat el ram.
No ha estat una boda tranquil·la, per això, tenint en compte que l’ex de Tony ha esclatat mentrestant a plató. Considera “un circ” que es donin el “sí, vull” d’aquesta manera i ha carregat contra ell perquè assegura que havia assegurat que mai no es casaria i, molt menys, en aquestes circumstàncies. La Marta ha reaccionat, és clar: “Em produeix molta pena que en un dia com avui hagi d’enviar aquest missatge d’envejosa. Tu pots tenir tots els anells que vulguis, però cap home no s’ha casat amb tu. I sí, potser soc l’última nòvia del Tony, però seré qui estarà amb ell per sempre”.
La Marta Peñate anava vestida amb un disseny romàntic d’escot asimètric, l’espatlla a l’aire, la faldilla recta amb obertura lateral i un xal al coll. Un cop descobert el secret del vestit, Gloria Camila va posar-se a cantar en una cerimònia amb moments molt macos, entre ells la pronunciació dels vots. El Tony ha posat la núvia pels núvols: “T’he escollit perquè ets la dona de la meva vida, la meva amant i el meu tot. T’he escollit com la companya de la meva vida i sempre estarem junts”. I ella no ha quedat enrere: “Mai no havia trobat un home com tu i mai no m’havia enamorat de debò fins que et vaig conèixer“.
Acusacions de tongo a Supervivientes i un atac de pànic
Tony Spina, el nuvi, també va ser protagonista de la prova de la gala d’aquest dimarts. Els concursants havien d’aguantar en una estructura que havien col·locat sobre el mar mentre els altres tensaven una corda. No era fàcil, però a ell se’l veia d’allò més còmode i això va fer sospitar la presentadora.
Laura Madrueño va advertir-lo que estava mal col·locat, però ell va continuar igual i això va ajudar-lo a ser escollit com el guanyador del joc. Des de casa, evidentment, van ser molts els teleespectadors que van criticar aquest favoritisme i que van escriure missatges en els que els acusaven d’haver comès tongo.
Poc després, era Adara Molinero qui preocupava la gent de casa. La concursant es bloquejava, en un moment, i se la sentia dir que necessitava parar i que es veia incapaç de baixar per l’escala: “No puc, no puc… Em fa por“. Jorge Javier Vázquez li ha enviat ànims des de plató, on ha lamentat que la noia estigués patint: “Pobra, li ha agafat un atac de pànic“. Finalment, però, va véncer la seva por i va aconseguir-ho.
Més endavant, a la cerimònia de salvació, va saber-se que Jessica Bueno seria la salvada i que, per tant, no seria ella l’expulsada. El pròxim dijous, serà Gloria Camila, Miri o Alejandro Albalá un dels qui hagi d’abandonar aquesta aventura.