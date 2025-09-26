Missing 'path' query parameter
El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Un gran càstig, una expulsió i un perdó públic a ‘Supervivientes’
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
26/09/2025 11:52

Supervivientes ha tornat a demostrar que aquesta edició passarà a la història com una de les més extremes del reality. Els famosos no ho estan tenint gens fàcil i ara les coses se’ls hi compliquen encara més, ja que l’organització del programa ha decidit castigar-los perquè s’ha sabut que han incomplert una de les normes del concurs. Els culpables han estat Tony Spina i Rubén Torres, que no han fet cas a l’obligatorietat que tenien la Miri i l’Alejandro d’ocupar-se de la cuina ells sols.

Et pot interessar

Ha ocorregut una cosa molt greu, heu incomplert les normes i això tindrà conseqüències“, deia Jorge Javier Vázquez molt taxatiu. Que els nois hagin cuinat una mica ha comportat que els imposin “un gran càstig“, tal com ha definit el presentador. I de què es tracta? Bàsicament, han apagat el foc que tant els ajuda i que tant els havia costat d’encendre. Ara hauran de fer l’impossible per tornar a tenir-ne, ja que el fred i el temporal dels últims dies els estava causant un munt de problemes que empitjoraran si no tenen com escalfar-se o com cuinar alguna cosa mínimament calenta.

La nit ha estat intensa per als concursants del reality - Telecinco
La nit ha estat intensa per als concursants del reality | Telecinco

Esbroncada fortíssima al plató de Supervivientes entre Elena Rodríguez i Yola Berrocal

Una setmana més, l’esbroncada més forta s’ha viscut en el plató de Telecinco. Jorge Javier ha hagut d’interposar-se entre dues de les col·laboradores perquè, si no arriba a ser per ell, haurien acabat pegant-se en directe. Ens referim a Yola Berrocal i Elena Rodríguez, que van dir-se de tot sota la mirada d’estupefacció dels altres. La mare de l’Adara no ha permès que l’altre digués que la filla és una mentidera: “Ets una pocavergonya. No insultis, que tots coneixem el teu passat i si aquí hi ha alguna drama queen sou tu i la teva amiga. A la meva filla no li arribes ni als peus“.

I la cosa no ha acabat aquí, ja que Elena ha recriminat a la Yola que no parli amb educació: “Tu ets una xavacana, una estrelleta estrellada“. I, davant d’això, Yola va passar-se i va acabar atacant amb un tema en el que no hauria d’haver entrat: “Hugo Sierra s’està ocupant del que t’hauries d’ocupar tu, que és acompanyar a l’escola infantil a qui hauries d’acompanyar tu”, etzibava tot fent referència al net que té Elena.

Marta Peñate, una de les altres tertulianes, esclatava per defensar la criatura: “No parlis d’un nen aquí”. I l’Elena es defensava: “El meu net té un pare que s’encarrega del seu fill, exacte, gràcies a Déu”. La situació s’estava escalfant molt i Jorge Javier ha decidit que era millor donar pas a la publicitat. Quan han tornat, Yola Berrocal ha volgut demanar perdó entre llàgrimes: “No hauria d’haver ficat a un menor i demano perdó a l’Elena i tots els teleespectadors“.

Qui ha estat l'expulsada de la gala d'aquest dijous? - Telecinco
Qui ha estat l’expulsada de la gala d’aquest dijous? | Telecinco

L’expulsada de la nit, per una altra banda, ha estat Fani. L’estrella de La isla de las tentaciones ha hagut d’abandonar el programa després d’un enfrontament contra l’Adara, precisament. L’audiència ha volgut que la noia continuï i, per tant, la Fani ha hagut d’abandonar amb la cua entre les cames. I quins són els nominats d’aquesta pròxima setmana? Sonia Monroy, Miri, Jessica Bueno i Carlos Alba. Diumenge, més i millor.

Supervivientes

Més notícies
Notícia: Aquest és el &#8216;Supervivientes&#8217; més extrem: &#8220;Això és terrible, una tortura&#8221;
Comparteix
La situació en l'edició actual està empitjorant sense parar i els concursants ja no poden més
Notícia: &#8216;Supervivientes&#8217;: una evacuació, una lesió i una discussió fortíssima
Comparteix
La gala d'aquest diumenge ha tingut moments molt complicats per a tots
Notícia: Quin objecte personal porten els concursants de &#8216;Supervivientes All Stars&#8217;?
Comparteix
Cada participant del 'reality' s'endú un objecte especial que l'acompanya durant la seva estada a Hondures
Notícia: Quants diners paguen a Hisenda els guanyadors de ‘Supervivientes’?
Comparteix
Borja González, el guanyador de l’última edició, revela la quantiat exacta que els treuen del premi

Comparteix

Icona de pantalla completa
Missing 'path' query parameter