La veritat oculta de ‘Supervivientes’, explicada des de dins pel seu metge

Supervivientes té al seu equip el mateix metge des de fa molts anys. Jorge Cerame va acceptar la proposta de liderar l’equip mèdic del concurs i, des de llavors, ajuda la productora a analitzar els resultats de les proves que realitzen als candidats per valorar si poden valdre per a concursants o no. Després de treballar en un vaixell i un helicòpter hospitalitzat, aquesta feina deu ser d’allò més fàcil per a ell. Ara bé, tenint en compte totes les vegades que es desmaien o que es tallen els concursants acaben encadenant molta feina.
El mitjà Informalia ha parlat amb ell per conèixer, de primera mà, com és treballar en aquest reality de Telecinco. El metge sempre està present a la platja quan realitzen les gales i està atent per si han d’atendre els concursants quan tenen problemes. A les proves hi ha molts accidents i, per aquest motiu, han d’estar preparats perquè pot passar qualsevol cosa. I com funciona? Ell lidera l’equip i coordina els dos metges locals d’Hondures que els atenen en directe: “Ells donen una resposta ràpida i jo estic en contacte permanent per veure com actuar“.
Així actuen els metges quan veuen que els concursants han d’abandonar
El més difícil? Quan, a vegades, el problema mèdic d’algun concursant és greu i es veu obligat a dir-los que han d’abandonar: “El més important és que et facin cas quan els dius que hi ha bandera vermella. A mesura que el concurs avança, per això, volen seguir i hi ha gent que arriba a ocultar els seus símptomes perquè no els fem fora. Després passa el que passa, és clar… En cas de dubte, jo prefereixo que em retreguin que he fet que algú abandonés quan no tenia res greu a jugar-me-la i que tinguin un disgust“.
Hi ha concursants que amaguen trobar-se malament, d’acord, però també n’hi ha molts que exageren com es troben per poder descansar -i menjar- a l’hospital: “Hi ha concursants que s’aprofiten de les malalties i he vist excuses realment estranyes per intentar marxar de Supervivientes per la porta de darrere. Per exemple, l’Oriana em va dir que tenia al·lèrgia al coco i havia d’abandonar“. I és cert que mengen molt quan els atenen i que, per això, a vegades s’inventen trobar-se malament? Ell diu que no, ja que simplement els donen peix i mitja patata cuita per poder medicar-los sense l’estómac buit.
El metge és conscient que el tema del menjar els preocupa molt, ja que passen setmanes sense gairebé ingerir res. És per això, diu, que després tenen un efecte rebot tan fort quan surten del concurs: “A Hondures s’aprimen molt i, quan tornen a casa, mengen per ansietat i acaben engreixant-se molt. Els costa tornar a tenir una relació amb el menjar més normal, però els aconsellem que no mengin grans quantitats”.