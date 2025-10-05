Tota la veritat dels sous altíssims i els xecs en blanc a ‘Supervivientes’ 

Telecinco sempre manté ocults fins al final els noms dels concursants de Supervivientes. Aquest és el secret millor guardat de cada edició, unes negociacions que gestionen en secret i amb molta cura. L’objectiu sempre és el mateix, però, aconseguir famosos de primer nivell i d’altres que estiguin d’actualitat en aquell moment. Ara, per primera vegada, els membres de la direcció han explicat com gestionen aquest primer pas en el procés de preparació d’una nova temporada del reality que graven a Hondures. El mitjà especialitzat Bluper ha analitzat com funciona en un article que pot satisfer la curiositat dels més tafaners. Anem a pams.
El primer que cal destacar és qui està darrere de l’elecció dels concursants. Aquest és un programa de la productora Cuarzo Producciones, que es posa d’acord amb Mediaset per seleccionar els famosos que hi volen. El director reconeix que els agrada tenir “grans noms” que cobreixin aquesta part d’expectació, amb fitxatges “que sorprenen” o persones gairebé anònimes “que acaben convertint-se en superestrelles”. Un altre tipus de concursant? Aquells que fa temps que no surten a televisió perquè “la nostàlgia acostuma a funcionar“.
El director del programa a Hondures, la directora de producció i el director general de la productora són els qui tenen l’última paraula pel que fa a les ofertes que fan. S’ho han de pensar molt bé, ja que asseguren que no està guionitzat i que no poden estar dient-los que facin una cosa o una altra: “Tenim contacte zero amb els concursants”. I un cop trien els famosos als que volen proposar-los anar a Hondures, arriba el més difícil que és convèncer-los que és una bona idea posar-se en aquesta tessitura a molts milers de quilòmetres de casa. I és aquí, doncs, quan entra en joc la negociació pel sou que cobraran a canvi, un factor clau a l’hora d’acceptar o rebutjar l’oferta.
Al descobert dos dels secrets dels contractes de Supervivientes
Reconeixen que és complicat, ja que tenen un pressupost màxim que no poden superar si volen que el programa continuï sent rendible: “Nosaltres tampoc no estem disposats a pagar el que sigui a canvi que vingui algú, no tenim aquest pressupost i tampoc no és lògic. Ens hem d’adaptar al que tenim perquè aquest és un format que, ja de per si, té un pressupost elevat tenint en compte que hem de fer dotze hores de directe des d’Hondures cada setmana”. En cas de posar un xec en blanc sobre la taula, “el format deixaria de ser viable”.
Cada any es parla, precisament, del caixet que tindrà cadascun dels concursants. Diuen que tot depèn del famós, és clar, ja que hi ha alguns que negocien molt el tema econòmic perquè volen assegurar “una certa tranquil·litat“. El contingut dels contractes és privat i no volen entrar a analitzar un o altre, però sí que confirmen que el concursant i la direcció tenen el compromís de mantenir-se allà sense abandonar: “Nosaltres els hem de cuidar i ells han de venir a concursar“.
Un altre dels dubtes que té la gent és si realment els famosos han de pagar un extra si marxen voluntàriament o si no s’estan un mínim de setmanes allà. En el primer supòsit, no volen entrar perquè consideren que això ha de mantenir-se entre el programa i ells. Ara bé, sí que neguen taxativament que hagin d’estar-se un mínim de dies a canvi d’acabar cobrant.