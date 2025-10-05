Toda la verdad sobre los sueldos altísimos y los cheques en blanco en ‘Supervivientes’

Telecinco siempre mantiene ocultos hasta el final los nombres de los concursantes de Supervivientes. Este es el secreto mejor guardado de cada edición, unas negociaciones que gestionan en secreto y con mucho cuidado. El objetivo siempre es el mismo, sin embargo, lograr famosos de primer nivel y otros que estén de actualidad en ese momento. Ahora, por primera vez, los miembros de la dirección han explicado cómo gestionan este primer paso en el proceso de preparación de una nueva temporada del reality que graban en Honduras. El medio especializado Bluper ha analizado cómo funciona en un artículo que puede satisfacer la curiosidad de los más curiosos. Vamos por partes.

Lo primero que hay que destacar es quién está detrás de la elección de los concursantes. Este es un programa de la productora Cuarzo Producciones, que se pone de acuerdo con Mediaset para seleccionar a los famosos que quieren. El director reconoce que les gusta tener «grandes nombres» que cubran esa parte de expectación, con fichajes «que sorprenden» o personas casi anónimas «que acaban convirtiéndose en superestrellas». Otro tipo de concursante? Aquellos que hace tiempo que no salen en televisión porque «la nostalgia suele funcionar«.

El director del programa en Honduras, la directora de producción y el director general de la productora son quienes tienen la última palabra respecto a las ofertas que hacen. Deben pensárselo muy bien, ya que aseguran que no está guionizado y que no pueden estar diciéndoles que hagan una cosa u otra: «Tenemos contacto cero con los concursantes». Y una vez eligen a los famosos a los que quieren proponerles ir a Honduras, llega lo más difícil que es convencerlos de que es una buena idea ponerse en esta situación a muchos miles de kilómetros de casa. Y es aquí, entonces, cuando entra en juego la negociación por el sueldo que cobrarán a cambio, un factor clave a la hora de aceptar o rechazar la oferta.

La dirección de Supervivientes negocia año tras año por el fichaje de famosos de primer nivel | Telecinco

Al descubierto dos de los secretos de los contratos de Supervivientes

Reconocen que es complicado, ya que tienen un presupuesto máximo que no pueden superar si quieren que el programa continúe siendo rentable: «Nosotros tampoco estamos dispuestos a pagar cualquier cosa a cambio de que venga alguien, no tenemos ese presupuesto y tampoco es lógico. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos porque este es un formato que, ya de por sí, tiene un presupuesto elevado teniendo en cuenta que tenemos que hacer doce horas de directo desde Honduras cada semana». En caso de poner un cheque en blanco sobre la mesa, «el formato dejaría de ser viable».

Cada año se habla, precisamente, del caché que tendrá cada uno de los concursantes. Dicen que todo depende del famoso, claro, ya que hay algunos que negocian mucho el tema económico porque quieren asegurar «una cierta tranquilidad«. El contenido de los contratos es privado y no quieren entrar a analizar uno u otro, pero sí confirman que el concursante y la dirección tienen el compromiso de mantenerse allí sin abandonar: «Nosotros debemos cuidarlos y ellos deben venir a concursar«.

¿Les ofrecen un cheque en blanco a los concursantes de Supervivientes? | Telecinco

Otra de las dudas que tiene la gente es si realmente los famosos tienen que pagar un extra si se marchan voluntariamente o si no están un mínimo de semanas allí. En el primer supuesto, no quieren entrar porque consideran que eso debe mantenerse entre el programa y ellos. Ahora bien, sí niegan tajantemente que tengan que quedarse un mínimo de días a cambio de acabar cobrando.