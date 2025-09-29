Evacuación de emergencia en ‘Supervivientes’: sin luz y mucha preocupación

La organización de Supervivientes se lo pensará mucho antes de volver a preparar una edición para el mes de septiembre, teniendo en cuenta el mal tiempo que están teniendo. Las fuertes tormentas son constantes y esto está complicando, y mucho, el concurso de este año. De hecho, en la gala de este domingo se han quedado sin luz en la palapa y esto no había pasado nunca en toda la historia del programa: «Sabéis que hemos tenido muchos temporales, pero esto no había pasado nunca».

Las palabras de la presentadora, de Laura Madrueño hacían pensar en lo peor: «Atención, esta es la tormenta que está cayendo en Honduras. Las playas están siendo arrasadas y están evacuando a la gente, es probable que cuando los concursantes lleguen a sus playas se las encuentren sin nada. Está cayendo muy fuerte. Se nos inunda incluso esto… Hemos tenido que ser evacuados porque se trata de una tormenta eléctrica y es peligroso, menos mal que hemos podido refugiarnos aquí. La situación es límite«, lamentaba en directo.

Fani Carbajo revela el secreto de una compañera ahora que la han expulsado

Quien no tendrá que sufrir más los efectos del mal tiempo es Fani Carbajo, que ha sido expulsada del concurso. Este domingo, la han entrevistado en una entrevista que ha aprovechado para desenmascarar a una compañera de concurso: «Hay una concursante que es una farsante, una impostora y una mentirosa«, han comenzado. ¿Y quién es la señalada? Miri, la ex participante de Masterchef.

Si hacemos caso a lo que explica la expulsada, Miri estaría haciendo una estrategia para continuar dentro del concurso: «Ella me dijo, en su momento, que Alejandro no le gusta. Me ha reconocido que si estuviera fuera no se habría fijado nunca en él porque es un chico muy parado. Me da la sensación de que está esperando la unificación para hacer carpeta». ¿Quiere decir, entonces, que todo este coqueteo es fingido? Eso parece, al menos por parte de la chica.

Esta semana, todo puede complicarse porque desde el programa han dejado caer una auténtica bomba. En el programa de este martes 30 de septiembre, explicarán que han convencido a una persona para viajar a Honduras y revolucionar a todo el equipo: «Alguien llegará pronto, el martes os diremos quién es, por qué y cuándo irá hacia allí«.

En la emisión de este domingo, muchos telespectadores se quedaron con la boca abierta cuando vieron que Nagore Robles aparecía en plató. El objetivo era promocionar su nuevo programa, la revolución de Gran Hermano 20. Ahora, muchos se han centrado en analizar su actitud cuando vio a Sandra Barneda, con quien salió durante algunos años. Han estado incómodas, aunque lo han intentado disimular, ya que Nagore ha hablado a la velocidad de la luz y se lo han quitado de encima rápido, quizás porque aún les cuesta verse tras la ruptura.

En las redes sociales, muchos usuarios han destacado que el mal rollo ha sido evidente: «Frialdad total, ni siquiera se han dado dos besos«, «Mal rollo de indiferencia» o «No han podido disimular su distanciamiento, se notaba en el aire como volaban los cuchillos» son algunas de las apreciaciones que han hecho.

Ahora todo el mundo está pendiente de qué pasará en el programa del próximo martes, ya que genera mucha curiosidad saber a quién enviarán y qué pasará a partir de ahora.