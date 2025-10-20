La verdad oculta de ‘Supervivientes’, explicada desde dentro por su médico

Supervivientes tiene en su equipo al mismo médico desde hace muchos años. Jorge Cerame aceptó la propuesta de liderar el equipo médico del concurso y, desde entonces, ayuda a la productora a analizar los resultados de las pruebas que realizan a los candidatos para valorar si pueden ser aptos para concursantes o no. Después de trabajar en un barco y un helicóptero hospitalizado, este trabajo debe ser de lo más fácil para él. Ahora bien, teniendo en cuenta todas las veces que se desmayan o que se cortan, los concursantes terminan encadenando mucho trabajo.

El medio Informalia ha hablado con él para conocer, de primera mano, cómo es trabajar en este reality de Telecinco. El médico siempre está presente en la playa cuando realizan las galas y está atento por si tienen que atender a los concursantes cuando tienen problemas. En las pruebas hay muchos accidentes y, por este motivo, deben estar preparados porque puede pasar cualquier cosa. ¿Y cómo funciona? Él lidera el equipo y coordina a los dos médicos locales de Honduras que los atienden en directo: «Ellos dan una respuesta rápida y yo estoy en contacto permanente para ver cómo actuar«.

El médico debe intervenir muchas veces durante el concurso | Telecinco

El equipo médico ha revelado secretos del programa | Telecinco

Así actúan los médicos cuando ven que los concursantes deben abandonar

¿Lo más difícil? Cuando, a veces, el problema médico de algún concursante es grave y se ve obligado a decirles que deben abandonar: «Lo más importante es que te hagan caso cuando les dices que hay bandera roja. A medida que el concurso avanza, por eso, quieren seguir y hay gente que llega a ocultar sus síntomas para que no los saquemos. Después pasa lo que pasa, claro… En caso de duda, yo prefiero que me reprochen que he hecho que alguien abandone cuando no tenía nada grave a arriesgarme y que tengan una mala experiencia«.

Hay concursantes que ocultan sentirse mal, de acuerdo, pero también hay muchos que exageran cómo se encuentran para poder descansar -y comer- en el hospital: «Hay concursantes que se aprovechan de las enfermedades y he visto excusas realmente extrañas para intentar salir de Supervivientes por la puerta trasera. Por ejemplo, Oriana me dijo que tenía alergia al coco y debía abandonar«. ¿Y es cierto que comen mucho cuando los atienden y que, por eso, a veces se inventan sentirse mal? Él dice que no, ya que simplemente les dan pescado y media patata cocida para poder medicarlos sin el estómago vacío.

El médico es consciente de que el tema de la comida les preocupa mucho, ya que pasan semanas sin apenas ingerir nada. Es por eso, dice, que después tienen un efecto rebote tan fuerte cuando salen del concurso: «En Honduras adelgazan mucho y, cuando vuelven a casa, comen por ansiedad y terminan engordando mucho. Les cuesta volver a tener una relación con la comida más normal, pero les aconsejamos que no coman grandes cantidades».