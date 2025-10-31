Indignación máxima contra ‘Supervivientes’ en la gran final: «‘Tongo'»

Supervivientes ha llegado a la gran final después de una edición sumamente intensa. Rubén Torres, el bombero de Badalona, se ha impuesto a los otros tres rivales y se ha quitado la espinita que le quedó en su última participación en el concurso de Telecinco en Honduras. El 20,8% de la audiencia de la televisión española se ha enganchado a la pantalla para ver qué pasaba y quién se llevaba los 50.000 € de premios, una cuota máxima que no habían alcanzado en los dos meses que ha durado esta aventura. Era previsible que fuera él el ganador, ya que ha ofrecido un muy buen papel a lo largo de todas estas semanas y es quien mejor ha luchado en las pruebas. Ahora bien, la indignación ha sido máxima porque los telespectadores consideran que el premio se lo merecía mucho más otra persona.

Nos referimos a la Miri, a quien conocíamos de Masterchef. Rubén Torres partía con una ventaja clara, ya que su profesión le obliga a tener una condición física envidiable y era bastante fácil que pudiera ganar a los demás sin la preparación que tiene él. La exconcursante del programa de cocina, en cambio, es una chica menudita sin ninguna experiencia en pruebas físicas como esta. Que haya competido hasta el final y que casi lo ganara en muchas de las pruebas la han convertido en la gran preferida de la audiencia. Ella lo ha tenido más difícil y ha obtenido unos resultados brutales, así que el mérito es mayor. Y no hablemos de la actitud que ha tenido uno y otro a lo largo del concurso. Mientras que él ha tenido dos caras y se ha evidenciado su falsedad, en muchos momentos, ella siempre ha sido sincera y ha dicho las cosas a la cara.

Ellos han sido los cuatro finalistas de esta edición | Telecinco

Así ha sido el momento en que han proclamado ganador a Rubén Torres | Telecinco

Ante todo esto, la gente en casa tenía bastante claro que la ganadora justa debería ser ella. Era evidente que debía ser uno de los dos quien se llevara el premio, ya que los otros dos finalistas –Jessica Bueno y Tony Spina– prácticamente no han hecho nada en toda la edición y muchos no entienden cómo han llegado a la final. ¿Lo más fuerte de todo? Que desde la dirección del programa dijeran que los votos habían seleccionado a Jessica como segunda finalista y no a Miri, que quedaba relegada a un tercer lugar totalmente incomprensible.

Las redes sociales arden y acusan a Telecinco de hacer tongo en Supervivientes

El murmullo en las redes sociales ha sido constante durante toda la emisión de la final, pero también cuando terminó y se supo que Rubén Torres era el ganador. ¿El clamor más generalizado? Que sí que es cierto que él podía merecerse el premio, pero la ganadora moral -y más justa- era ella. De hecho, se han podido leer un montón de mensajes en los que acusan a la dirección del programa de hacer tongo directamente… hasta el punto de que esta acusación acababa convirtiéndose en trending topic de la noche: «¡Tongo no, tongazo!«, han espetado.

Algo de tongo si que ha habido eh supervivientes jajajaa que la Jessi es mas favorita que Miri no se lo cree ni el que aso la manteca — GelDesinfectante🦠 (@chiquilina0) October 31, 2025

Queremos que vuelva el notario pic.twitter.com/1wdqfv1tOx — Paula ⚪ (@CasiRotunda) October 31, 2025

Rubén Torres, el justo campeón de Supervivientes | Telecinco

Miri, la ganadora moral para la gran mayoría de telespectadores

Son muchísimos los tuits que pueden encontrarse sobre el tema y, más del 99% de ellos dicen exactamente lo mismo. ¿El resumen? Miri es la ganadora moral de esta edición. «La gente recordará esta edición como la de Miri y esa es la verdadera victoria«, «Si dices que eres fan de Supervivientes y no votas a una chica que ha hecho historia en las pruebas, que ha puesto contra las cuerdas a un bombero y que siempre ha puesto buena cara ante el mal tiempo… no vuelvas a decir que te gusta Supervivientes» o «Miri es y será siempre la mejor superviviente que ha pasado por esta edición, es indiscutible y campeona de esta edición. La única por la cual ha valido la pena verlo» son algunas de las opiniones.

«Enhorabuena por tu concurso, Miri. Has sido el nuevo juguete roto de Cuarzo, pero la ganadora de la audiencia«, añade otro que carga directamente contra la productora. Y en el mismo sentido, hay algunos fans del programa que ven similitudes entre este caso y el de Sofía Suescun -de quien también decían que se había merecido mucho más la victoria-: «A ambas os quitaron el premio, nunca tuvisteis opciones reales de ganar porque la productora ya había elegido a su favorito por contrato. Pero habéis demostrado ser las mejores supervivientes del formato y habéis hecho historia«.

Si haces alarde de q eres fan de Supervivientes y no votas a una tipa que ha hecho historia en las pruebas, a una chavala q ha puesto en apuros y ganado a un bombero y a una tipa q al mal tiempo siempre puso buena cara… no vuelvas a decir q te gusta SV #SVAllStarsFinal pic.twitter.com/ceAmf4uHws — 💃🏻ConBata💃🏻 (@ConBatayPeineta) October 31, 2025

La gente recordará esta edición como la de Miri y eso es la verdadera victoria — Pumuky31072005 (@pumuky310786759) October 31, 2025

Miri es y será SIEMPRE la.MEJOR SUPERVIVIENTE q ha pasado en esta edición indiscutible y campeona de este @Supervivientes

La única q ha valido la pena ver esto.

Fin — 🌛 lunabell (@Luna77gmai29877) October 31, 2025

Enhorabuena por tu concurso en supervivientes Miriam Pérez.



Has sido el nuevo Juguete Roto de Cuarzo.

Ganadora de la Audiencia #SVAllStarsFinal pic.twitter.com/HcbspMqNz4 — COMENTÉMOSLO 📺 (@comentemoslo) October 31, 2025

Los mejores de Supervivientes han hablado ❤️



MIRI GANADORA 🥇 #SVAllStarsFinal pic.twitter.com/5EgKU9Jkmm — SABRINA (@_SrtaSabrina_) October 30, 2025

a ambas os quitaron el premio, nunca tuvisteis opciones reales de ganar porque la productora ya había elegido a su favorito por contrato pero habéis demostrado ser las mejores supervivientes del formato y en ambas ediciones habéis hecho historia✨ #SVAllStarsFinal #SVAllStars pic.twitter.com/ldw9vqEDMA — PAPELA💫🕊 #Mirivivientes (@lapapela_) October 31, 2025

En resumen, una gala final que ha servido a Telecinco para hacer una buenísima cuota de audiencia aunque las críticas han sido fuertes. La próxima semana, intentarán captar aún más telespectadores con un doble estreno muy esperado: el lunes, La isla de las tentaciones, y el jueves, Gran Hermano. Serán días intensos.