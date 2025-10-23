Sorpresa en Telecinco. La cadena privada de televisión anuncia una reestructuración de sus informativos con un movimiento entre sus diversas ediciones. Ángeles Blanco, que hasta ahora había estado compartiendo la edición de los Informativos Telecinco del mediodía con Isabel Jiménez, pasará a hacer dúo con Carlos Franganillo en la edición de prime time.

Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, nueva ‘pareja’ de los informativos de Telecinco

La noticia ha sido inesperada. Hasta ahora Carlos Franganillo lideraba la edición estrella de los informativos en solitario, tras incorporarse a la cadena como sustituto de Pedro Piqueras por su jubilación. El periodista, que hasta ahora había formado parte del equipo de informativos de RTVE, entró en las filas de Telecinco. Tal como ha informado Mediaset esta semana, será a partir del 3 de noviembre cuando lo podremos ver junto a Ángeles Blanco de lunes a viernes en la edición de la noche. Blanco, por cierto, había estado hasta ahora en la edición de los informativos del mediodía con Isabel Jiménez, que se quedará, en solitario, al frente del espacio que se emite a las 15:00 h. Además de este movimiento de presentadores, la cadena ha anunciado que los Informativos de las 21:00 incorporarán «un nuevo planteamiento narrativo y visual».

Carlos Franganillo ha estrenado nueva etapa en los informativos de Telecinco

¿Los cambios responden a una caída de las audiencias?

La edición matinal continuará presentada por Arancha Morales y Bricio Segovia y los fines de semana serán para María Casado, que hasta hace unos meses compartía plató con David Cantero. Sin embargo, los cambios que está gestionando la cadena parece que aún no han logrado el efecto deseado en cuanto a audiencias. Según recoge verTele, los resultados de sus audiencias han sido inferiores a sus rivales, también en lo que respecta a los servicios informativos. La temporada anterior, exponen, la edición de las 21:00 cerró con un 8,5% de share y 964.000 espectadores.

Isabel Jiménez y Ángeles Blanco dejarán de presentar juntas el informativo del mediodía de Telecinco | Mediaset

Caras de la cadena han hablado sobre esta pérdida de las audiencias y los motivos que podría haber detrás. Ana Rosa Quintana ha sido una de ellas, exponiendo que la caída de Telecinco no se debía a la cancelación de Sálvame«. «Lo que ha pasado ha sido la marcha de Pasapalabra, el éxito de Pablo Motos y la pérdida de algunos programas emblemáticos. Supongo que se hizo por motivos económicos, pero es todo esto lo que ha perjudicado a la cadena. Tenemos un problema con los informativos precisamente por todo esto. Cuando teníamos Pasapalabra, el informativo lo lideraba Pedro Piqueras».

Ana Rosa se sincera sobre su retorno a las mañanas de Telecinco y la competencia televisiva | YouTube

También se pronunció Joaquín Prat, que esta temporada asume el reto de presentar El tiempo justo, una revista de las tardes que intenta revertir los resultados flojos de la cadena. «Después de casi dos décadas siendo líderes, ha cambiado la situación y estamos en el vagón de cola. Me motiva, me gusta el desafío de levantar las tardes. La cadena está en un momento complicado y las tardes son más complicadas porque el público tiene hábitos de consumo muy instalados«, explicó. Sea como sea, habrá que esperar para ver las novedades que traerá este lavado de cara de los informativos y los cambios que se aplicarán a partir de noviembre.