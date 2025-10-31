La casa más famosa de Telecinco se prepara para abrir sus puertas. Gran Hermano, uno de los realities base de la cadena de televisión volverá a la parrilla con una nueva edición el próximo jueves 6 de noviembre. Habrá una buena dosis de programas por las noches, con el estreno de una nueva temporada de La isla de las tentaciones y la renovación un año más de GH. También habrá saturación de Jorge Javier Vázquez, porque a las 17:45 h comenzará El diario de Jorge. Después llegará el turno de Agárrate al sillón, que terminará a las 20:15 h, cuando se emitirá el resumen diario del programa GH, la vida en directo.

El presentador de Badalona pasará a llenar la parrilla de las tardes en solitario: de lunes a viernes con el programa de las tardes, de lunes a jueves en el resumen de Gran Hermano y las noches de jueves en la gala de GH. Ahora bien, para ir calentando motores y después de presentar al primer concursante, Telecinco ha mostrado las primeras imágenes de la nueva casa, que este año abandona Guadalix de la Sierra para trasladarse a una nueva ubicación con novedades y detalles curiosos.

Jorge Javier Vázquez, protagonista del vídeo promocional de ‘Gran Hermano 20’ | Telecinco

Cómo es la nueva casa de ‘Gran Hermano’: los detalles que han salido a la luz

Quedan muy pocos días para que los nuevos concursantes de Gran Hermano entren en el reality y pongan a prueba la convivencia con sus compañeros. Siempre hay escenas de todo tipo, personalidades que no encajan, discusiones e incluso historias de amor. La casa de Guadalix de la Sierra había sido testigo de todo esto desde hacía años, pero ahora comienzan una nueva etapa. El mismo día en que se estrenará el concurso, en Mediaset Infinity llegará el documental Gran Hermano. La Mudanza, donde se podrán descubrir todos los secretos de la nueva casa, pero ¿qué se sabe hasta ahora? El lugar que ha elegido la dirección del programa para la nueva mansión es la localidad madrileña de Tres Cantos. Será una casa más moderna, con herramientas que funcionan con Inteligencia Artificial y muchas novedades.

Primeres imatges de la nova casa de ‘Gran Hermano’ | Telecinco

Bea Retamal, Nicky Villanueva y Chiqui, exconcursantes del reality han podido pasar por el proceso de construcción para descubrir cómo será la nueva casa. El primer cambio es que será enorme, con más de 1.700 metros cuadrados, 1.150 para la convivencia, 250 para la nueva nave donde harán las pruebas y 300 para el control de realización.

Chiqui de ‘Gran Hermano’ ha pogut veure la nova casa | Telecinco

Más luz, más espacio, un invernadero y un gimnasio interior

Los concursantes se lo pasarán en grande porque la nueva casa de Gran Hermano llega con novedades. La casa tiene «una infraestructura moderna» que permitirá «más privacidad para la convivencia» y a la vez habrá más luz con patios interiores, ventanas e identidades visuales para que la audiencia pueda reconocer fácilmente dónde están los concursantes.

Primers detalls de la nova casa de ‘Gran Hermano’ | Telecinco

Primers detalls de l’interior de la nova casa de ‘Gran Hermano’ | Telecinco.

También hay un invernadero que hace función de jardín interior con una vidriera de casi 100 metros cuadrados de superficie, un gimnasio interior con áreas de cardio, yoga y pilates, un tocador para arreglarse más grande y techos más altos.

El confesionario se integra dentro del comedor

Uno de los escenarios donde se producen las escenas más interesantes es el confesionario. Aquí los concursantes pueden hablar con el presentador y con el Super, la voz que les puede dar indicaciones o noticias durante el concurso y que se comunica con ellos durante su estancia en GH.

Com està organitzada la nova casa de ‘Gran Hermano’? | Telecinco

Este año lo han situado de manera integrada con el comedor y estará recubierto por un vidrio con tecnología inteligente, que hará que se vuelva opaco en función de si está ocupado o no. ¿Cómo quedará todo? Parece que Telecinco ha hecho una buena apuesta por este reality que comenzará muy pronto.