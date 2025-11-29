‘Gran Hermano’, criticado desde dentro: “Guionizado, manipulado y una mierda”

Gran Hermano 20 está siendo un desastre de audiencia, ya que no ha obtenido los resultados esperados ni de cerca. Solo hay que ver que Telecinco había puesto todas sus esperanzas, lo que se demostraba en el resumen diario que habían preparado para enganchar a los telespectadores. Ni una semana duró este especial, que hacía cifras irrisorias. Las galas no hacen buenos números y tampoco reciben buenas críticas, ya que los dejan verdes en cada emisión. Ahora son algunos de los exconcursantes de otros años los que han manifestado su descontento.
La más expresiva ha sido Aída Nízar, claro, que vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua. En este caso, la exconcursante ha publicado unos stories en Instagram muy contundentes: “Gran Hermano está hundido y ¿sabéis por qué? Porque lo están guionizando para que nos entretenga, si es que esto nos tiene que entretener… Hoy he preferido ver a los Borbones que esta porquería. No hay autenticidad. ¿Qué está pasando? Esto no es Gran Hermano, es una manipulación”.
En la gala de esta semana, mucha gente se ha dado cuenta de que la gente en casa solo ha podido votar durante muy pocos minutos: “Mareados nos tenéis, pero eso solo tenéis 500.000 telespectadores. Eso no lo hacía ni Aída Nízar en los anuncios. La esencia de GH era que fuera auténtico. Esta es una estafa televisiva, ¿quién permite este engaño? El programa que me vio crecer… esto no pasaría con los grandes directivos que había antes. Incluso Jorge está aguantando… Esto no lo ha decidido la audiencia, sino los directivos”, ha espetado.
Otros exconcursantes aprovechan para cargar contra la edición actual de Gran Hermano
Ella no ha sido la única que ha criticado el programa años después de haber participado. También es el caso de Íñigo González de la primera edición, de Raquel Morillas de la tercera o de Tatiana de la undécima. Esta última no se ha cortado: “Decían que sería la bomba por los 25 años del formato, pero ha sido una mierda. Me fui a dormir porque estaba aburrida y nunca me había pasado en el estreno de una gala de GH”.
“Antes, Gran Hermano era gente normal y emociones de verdad. Ahora todos están guapísimos como si fuera Mujeres y Hombres y Viceversa y parece que las historias vienen preparadas. Cada vez peor”, ha añadido en su perfil de TikTok. Además, también ha lanzado un dardo hacia el presentador: “Gran Hermano sin Mercedes Milá no es Gran Hermano, lo siento mucho. La chispa que le daba ella nadie más lo puede hacer”.