Fracaso estrepitoso de ‘Gran Hermano’, que terminará antes de tiempo la edición más corta

Telecinco tira la toalla con Gran Hermano, que terminará antes de tiempo la edición más corta de su historia. Malas noticias para Jorge Javier Vázquez, a quien le habían prometido que ocuparía un montón de horas de antena porque harían un programa diario cada noche además de las dos galas semanales… y, solo un mes después, ya han anunciado que la gran final se acerca. La edición número 20 debía ser una gran bomba, pero ha acabado siendo un gran fiasco. La decepción debe ser enorme entre los directivos, que confiaban que el reality podía recuperar las buenas cifras que había tenido en sus primeros años. Sin embargo, la realidad ha sido totalmente diferente porque nunca habían tenido una audiencia tan desastrosa.

En la gala de este jueves, se ha evidenciado que quieren apresurarse a deshacerse de este programa. De hecho, han acelerado de una manera muy exagerada y enviarán a todos los concursantes a casa antes de Navidad. De momento, aún quedan 11 concursantes porque en teoría debían quedarse mucho más tiempo… pero no será así. Y, de hecho, el ritmo que tomaron ayer ya demuestra que no les importa avanzar a pasos agigantados. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta que, ayer mismo, no hubo un único expulsado como siempre hacen sino tres concursantes a la vez.

Este programa ya nació muerto, tal como muchos expertos en televisión pronosticaban. La edición con gente anónima hace tiempo que dejó de interesar, por lo cual sorprendió tanto que le dieran tanto bombo. La crisis de audiencia ha sido evidente, con cifras que hacía tiempo que no se veían, y se han visto obligados a avanzar rápidamente. En pocos minutos, los telespectadores veían que tres concursantes salían de la casa sin vuelta atrás. La cara de los chicos era un poema, ciertamente, al conocer que habría tantas expulsiones y, además, de manera exprés.

Los telespectadores, indignados con el trato que han dado a Gran Hermano

También en las redes sociales son muchos los usuarios que han manifestado su sorpresa: «¿La gran final será la semana que viene? Porque a este ritmo…», han comentado algunos. Los pocos fans que quedan del programa consideran que es «una falta de respeto» que se lo carguen apresuradamente: «Ha sido una falta de respeto al nombre de Gran Hermano y toda su historia«.

Todos coinciden en que no se ha organizado bien esta edición, ya que no han aprovechado tener una casa espectacular y un casting bastante bueno porque el programa ha quedado anticuado: «Las tramas son siempre las mismas, las galas se hacen muy largas e infumables y las nominaciones las hacen con prisas«, lamenta otro usuario. Y, en el mismo sentido, son muchos los que se quejan porque no ha gustado nada cómo trataron a los concursantes este jueves cuando los echaron sin estar nominados antes, en el último minuto de una gala sin entrevista, sin pisar el plató o sin ser recibidos por sus familiares: «Han suicidado Gran Hermano«. También es cierto que falta ese rato de comentar lo que pasa dentro de la casa que siempre hacían en Sálvame, programas de la casa que lo exploten. Con una gala aburrida y cuatro tuits no es suficiente: «Estamos presenciando la muerte de Gran Hermano, hoy es un día triste«, han lamentado.

Las cifras de audiencia que están obteniendo van de mal en peor. Este era uno de los formatos que mejor les funcionaba, pero no pueden tolerar que del 15,8% del estreno en toda España -que ya era un dato bajo- hayan caído al 10,2% de ayer mismo en el máximo prime time. Y si nos fijamos en las cifras que hace en la televisión catalana, la situación es aún peor porque en la gala de ayer alcanzó un 5,4% ridículo con solo 37,000 personas frente a la pantalla.

Los debates del domingo atrapan a aún menos telespectadores españoles, ya que no suben del 8,9% de share en toda España. Y ya hemos comentado que el programa diario que habían preparado para la noche solo duró una semana porque hacía una media pésima del 5,4%. GH ha dejado de funcionar y hacen bien en cargárselo antes de tiempo, teniendo en cuenta los resultados que les aporta.