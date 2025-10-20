Cristina Porta, de llorar en ‘Sálvame’ a ganar 200.000 € en TV americana

Cristina Porta siempre se había dedicado a la prensa deportiva hasta que, un día, los directivos de Telecinco se fijaron en ella y le propusieron convertirse en una de las tertulianas de Sálvame. Aquella experiencia fue horrible para ella, ya que siempre ha dicho que «lloraba cada día». Sin embargo, la ayudó a probar suerte como participante de realities y ha ganado mucho dinero desde entonces… hasta el punto que, ahora, acaba de embolsarse casi 200.000 € gracias a un concurso de cocina de Estados Unidos.

La de Lleida ha fichado, por sorpresa, por la versión americana de Top Chef VIP que se emite en Telemundo. Allí, ha cocinado con otros famosos a los que se ha enfrentado en pruebas que recuerdan a las de Masterchef de TVE. Muy constante y carismática, ha logrado convencer al jurado y ha llegado a la final de esta edición. En el último programa, que ha sido emitido hace pocos días, ha superado a sus rivales y ha conseguido llevarse el tan deseado premio.

Lorena Herrera, Salvador Zerboni y Paco Pizaña han cocinado peor que ella y no han llegado a su nivel. Y es que todos se han quedado sorprendidos al ver el ambicioso menú que ha preparado, con platos arriesgados pero que la han hecho triunfar. ¿A cambio? 200.000 dólares que la coronan como la ganadora de este concurso.

Cristina Porta ha ganado Top Chef VIP y se ha llevado un montón de dinero | Telemundo

¿Dónde más hemos visto a Cristina Porta? Los realities en los que ha participado

Como decíamos, este no es el primer programa de este tipo en el que participa. Cristina Porta fue una de las concursantes más mediáticas de Secret Story en 2021, cuando los telespectadores de Telecinco notaron que era una chica muy directa y sin filtro que podía protagonizar varios vídeos. Fue entonces cuando la incluyeron en otros programas de corazón como Sálvame y Cazamariposas, que veían en ella un gran potencial.

Sería un par de años más tarde, en 2023, cuando la convencieron para formar parte de los competidores de ¡Vaya vacaciones!. Aquí, conectó con la audiencia y fue la ganadora, junto a Jorge Pérez, de este reality de convivencia.

¿Qué hace Cristina Porta desde que dejó Telecinco?

Desde entonces, sin embargo, y después de una mala experiencia en Sálvame, decidió abandonar la cadena y marcharse a América para probar suerte en la televisión de allá. La hemos podido ver en La casa de los famosos de México, ha ido a diferentes programas latinoamericanos a participar como tertuliana y también ha entretenido en formatos más extravagantes. Ahora ha dado el paso de cocinar en Top Chef VIP y ha triunfado, una victoria que puede abrirle aún más puertas al otro lado del océano. Todo un cambio de vida que le está yendo de maravilla, eso queda claro.