Cristina Porta, de plorar a ‘Sálvame’ a guanyar 200.000 € a la tele americana

Cristina Porta sempre s’havia dedicat a la premsa esportiva fins que, un dia, els directius de Telecinco van fixar-se en ella i van proposar-li convertir-se en una de les tertulianes de Sálvame. Aquella experiència va ser horrible per a ella, ja que sempre ha dit que “plorava cada dia”. Ara bé, va ajudar-la a provar sort com a participant de realities i ha fet molts diners així des de llavors… fins al punt que, ara, acaba d’embutxacar-se gairebé 200.000 € gràcies a un concurs de cuina dels Estats Units.
La de Lleida ha fitxat, per sorpresa, per la versió americana de Top Chef VIP que s’emet a Telemundo. Allà, ha cuinat amb altres famosos als que s’ha enfrontat en unes proves que recorden a les de Masterchef de TVE. Molt constant i carismàtica, ha aconseguit convèncer el jurat i ha arribat a la final d’aquesta edició. En l’últim programa, que han emès fa pocs dies, ha superat els rivals i ha aconseguit endur-se el tan desitjat premi.
Lorena Herrera, Salvador Zerboni i Paco Pizaña han cuinat pitjor que ella i no han arribat al seu nivell. I és que tothom s’ha quedat parat quan ha vist l’ambiciós menú que ha preparat, amb plats arriscats però que l’han fet triomfar. A canvi? 200.000 dòlars que la coronen com la guanyadora d’aquest concurs.
On més hem vist a Cristina Porta? Els realities en els que ha participat
Com dèiem, aquest no és el primer programa d’aquest tipus en el que participa. Cristina Porta va ser una de les concursants més mediàtiques de Secret Story el 2021, quan els teleespectadors de Telecinco van fixar-se que era una noia molt directe i sense filtre que podia protagonitzar uns quants vídeos. Va ser llavors quan la van fixar en altres programes de safareig com Sálvame i Cazamariposas, que veien en ella un gran potencial.
Seria un parell d’anys més tard, el 2023, quan van convèncer-la per formar part dels competidors de ¡Vaya vacaciones!. Aquí, va connectar amb l’audiència i va ser la guanyadora, amb Jorge Pérez, d’aquest reality de convivència.
Des de llavors, però, i després d’una mala experiència a Sálvame, va decidir abandonar la cadena i marxar cap a Amèrica per provar sort a la televisió d’allà. L’hem pogut veure a La casa de los famosos de Mèxic, ha anat a diferents programes llatinoamericans a fer de tertuliana i també ha entretingut en formats més esbojarrats. Ara ha fet el pas de cuinar al Top Chef VIP i ha triomfat, una victòria que pot obrir-li encara més portes a l’altra banda de l’oceà. Tot un canvi de vida que li està anant d’això més bé, això queda clar.