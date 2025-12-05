Fracàs estrepitós de ‘Gran Hermano’, que acabarà abans d’hora l’edició més curta

Telecinco tira la tovallola amb Gran Hermano, que acabarà abans d’hora l’edició més curta de la seva història. Males notícies per a Jorge Javier Vázquez, a qui havien promès que ocuparia un munt d’hores d’antena perquè farien un programa diari cada vespre més les dues gales setmanals… i, només un mes després, ja han anunciat que la gran final s’apropa. L’edició número 20 havia de ser una gran bomba, però ha acabat sent un gran plof. La decepció deu ser enorme entre els directius, que confiaven que el reality podia recuperar les bones xifres que havia tingut en els seus primers anys. Ara bé, la realitat ha estat totalment diferent perquè mai no havien fet una audiència tan desastrosa.
En la gala d’aquest dijous, s’ha evidenciat que volen córrer a treure’s de sobre aquest programa. De fet, han accelerat d’una manera molt exagerada i enviaran tots els concursants a casa abans de Nadal. De moment, encara queden 11 concursants perquè en teoria havien d’estar-s’hi molt més temps… però no serà així. I, de fet, el ritme que van agafar ahir ja demostra que no els fa cosa avançar a passes agegantades. Per què? Doncs tenint en compte que, ahir mateix, no va haver-hi un únic expulsat com fan sempre sinó tres concursants alhora.
Aquest programa ja va néixer mort, tal com molts experts en televisió pronosticaven. L’edició amb gent anònima fa temps que va deixar d’interessar, per la qual cosa va sorprendre tant que li donessin un bombo tan fort. La crisi d’audiència ha estat evident, amb xifres que feia temps que no es veien, i s’han vist obligats a anar avançant ràpidament. En pocs minuts, els teleespectadors veien que tres concursants marxaven de la casa sense marxar enrere. La cara dels nois era un poema, certament, en conèixer que hi hauria tantes expulsions i, a més a més, de manera exprés.
Els teleespectadors, indignats amb el tracte que han donat a Gran Hermano
També a les xarxes socials són molts els usuaris que han manifestat la seva sorpresa: “La gran final serà la setmana vinent? Perquè a aquest ritme…”, han deixat anar alguns. Els pocs fans que queden del programa consideren que és “una falta de respecte” que se’l carreguin a correcuita: “Ha estat una falta de respecte al nom de Gran Hermano i tota la seva història“.
Tots coincideixen que no s’ha organitzat bé aquesta edició, ja que no han aprofitat tenir una casa espectacular i un càsting prou bo perquè el programa ha quedat antiquat: “Les trames són sempre les mateixes, les gales es fan molt llargues i infumables i les nominacions les fan amb presses“, lamenta un altre usuari. I, en el mateix sentit, són molts els qui es queixen perquè no ha agradat gens com han tractat els concursants aquest dijous quan els han fet fora sense estar nominats abans, a l’últim minut d’una gala sense entrevista, sense trepitjar el plató o sense ser rebuts pels familiars: “Han suïcidat Gran Hermano“. També és cert que falta aquella estona de comentar el que passa a dins de la casa que feien sempre a Sálvame, programes de la casa que l’explotin. Amb una gala avorrida i quatre tuits no hi ha prou: “Estem presenciant la mort de Gran Hermano, avui és un dia trist“, han lamentat.
Esto es una falta de respeto a la audiencia q amamos el formato, a todos los concursantes,echándoles de una manera inaudita y obligándoles a expulsar a los propios compañeros, y lo peor una falta de respeto al nombre de GRAN HERMANO ,y su historia. @ghoficial— Reality Vibes (@realityvibesss) December 5, 2025
#GHGala5 pic.twitter.com/0j7VAmPjrI
Imagina con toda tu ilusión entrar en GH y acabar expulsado de la casa por la trasera de un camión, sin sentir una nominación, a última hora de una gala, sin entrevista, sin pisar el plató y sin ser recibido por tus familiares. De verdad, han suicidado Gran Hermano. #GHGala5— BlaBleRos💡 (@Blableros) December 5, 2025
Estamos presenciando la muerte de Gran Hermano, hoy es un día triste #GHGala5 pic.twitter.com/pRVnfy22SH— Farah ♀ⵣ 👽 Fbm96 (@FarahB96) December 5, 2025
Les xifres d’audiència que estan obtenint van a pitjor i a pitjor. Aquest era un dels formats que més els funcionava, però no poden tolerar que del 15,8% de l’estrena a tota Espanya -que ja era una dada baixa- hagin caigut al 10,2% d’ahir mateix en el màxim prime time. I si ens fixem en les xifres que fa a la televisió catalana, la situació és encara pitjor perquè en la gala d’ahir va assolir un 5,4% ridícul amb només 37.000 persones davant la pantalla.
Els debats de diumenge atrapen a encara menys teleespectadors espanyols, ja que no pugen del 8,9% de share en tota Espanya. I ja hem comentat que el programa diari que havien preparat per al vespre només va durar una setmana perquè feia una mitjana pèssima del 5,4%. GH ha deixat de funcionar i fan bé de carregar-se’l abans d’hora, tenint en compte els resultats que els aporta.