Telecinco s’ha donat una forta batacada amb aquesta nova edició de Gran Hermano. Històricament, aquest havia estat el reality dels realities… però ja no és el que era entre l’escàndol de l’agressió sexual que s’hi va cometre i el desgast mateix del format. La cadena havia bolcat totes les seves esperances en el càsting d’enguany, una colla de personatges que creien que podien arribar a enganxar. De fet, les expectatives eren tan altes que havien reorganitzat la graella de la tarda per donar cabuda a un programa especial -i diari- en el qual Jorge Javier Vázquez explicaria l’última hora del programa, que tindria la gala gran els dijous i el debat, els diumenges. Gran Hermano en vena cada dia i a totes hores, pràcticament, en un empatx que els ha passat factura perquè la gent se n’ha cansat quan només ha passat una setmana de la seva estrena.
El retorn de GH a la televisió no està convencent, ja sigui perquè tampoc no hi està passant massa res o perquè creuen que ha caducat aquest tipus de programes de convivència. La cosa és que les xifres d’audiència no l’avalen i, de fet, han començat a ser preocupants. Que siguin tan baixes quan fa poc que s’ha estrenat no és bon senyal, és clar. I, de fet, tot fa pensar que el resum diari que havien preparat ja va néixer mort. Era d’esperar, però, que la gent no voldria tenir aquesta intoxicació de Gran Hermano cada vespre. Era arriscat perquè sabien que era massa i, com molts intuïen, han acabat desistint.
Telecinco elimina el resum diari de Gran Hermano i anuncia una doble expulsió diumenge mateix
El primer canvi que introduiran per intentar millor la situació? Eliminar aquest mini programa diari. I després? Començar a moure la cosa, ja que han anunciat que diumenge hi haurà una doble expulsió. És bastant descriptiu, això, tenint en compte que normalment es feia fora la gent els dijous i, òbviament, d’un en un.
Però de quina quota de pantalla estem parlant? Molts es pregunten si és tan preocupant com sembla i si, realment, està fent aigües. La gala d’estrena va liderar el prime time a Espanya amb un 15,8%, així que no va tenir rival, mentre que a Catalunya es va quedar en un 10,7% de share -que no està malament sobretot perquè va arribar a ser l’opció més vista des de les 00:30 hores-. A la segona gala la cosa va anar a pitjor, perquè el primer tram va caure a Catalunya al 4,1%. Després va ascendir fins al 10,5%, però són números que no tenen res a veure amb les anteriors edicions.
L’autèntic drama, per això, és el que fa referència al programa diari del que ara han decidit prescindir. Fins ara, havia fet una mitjana d’un 3,5% més o menys. Però és que, aquest dijous, l’audiència va caure fins a un 2% que no té salvació. A Espanya tampoc no és per tirar cohets, precisament, ja que han caigut a un desastrós 4,9% de quota de pantalla. Ara que cancel·len el resum diari, la graella torna com estava i els fans d’Agárrate al sillón el podran tornar a sintonitzar a les vuit i quart del vespre.
És un moment complicat per al reality i per la cadena, doncs, forçada a canviar d’estratègia i buscar solucions immediates que no condemnin el programa perquè hi han posat diners i moltes esperances.