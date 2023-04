15 mesos de presó a José María de ‘GH’ per abusar sexualment de Carlota

Gran Hermano i José María López han estat condemnats en el judici per la presumpta violació a Carlota Prado del 2017. Cal recordar que la concursant va demandar el company d’edició perquè, segons la seva versió, s’havia aprofitat del seu estat d’embriaguesa per abusar d’ella al llit. En les imatges se la sentia clarament demanar-li que parés, però el noi no ho va fer i, per això, ella va denunciar-lo. A més a més, tampoc no va actuar gens bé la productora i el programa en sí; tenint en compte que no van fer res per aturar l’escena i que l’endemà van mostrar les imatges a la noia sense cap mena d’empatia.

És per tot això que el Jutjat del Penal ha condemnat a José María López a quinze mesos de presó per haver abusat sexualment de Carlota Prado. No podrà apropar-se ni comunicar-se amb ella, a qui també haurà d’indemnitzar amb 6.000 € pel dany moral que li ha causat. La productora, per la seva banda, només haurà de fer front a una multa de 1.000 € que haurà d’abonar a la concursant del reality “pel dany moral suplementari” que li van causar “mostrar-li imatges del delicte”. Una sentència molt inferior al que molts creien just, això sí.

La sentència relata com va dur-se a terme l’abús sexual a dins de Gran Hermano

A la sentència s’explica que, aquella nit, la noia només va sopar un plat de patates fregides i que allò va motivar que l’alcohol que havia ingerit l’afectés encara més. Diuen que el noi estava guiat “per un ànim libidinós“, tot i saber que ella es trobava sota els efectes del sopor etílic: “Li va treure els pantalons i va començar a fer moviments de caràcter sexual sota el llit, malgrat que ella li va dir dèbilment que no podia. Li va aixecar la mà, intentant que parés, en dues ocasions”.

“Ell li va demanar que obrís els ulls, però ella continuava immòbil. Quan va preguntar-li com estava, ella només va dir que sortís. Va girar-se i va caure en la inconsciència. Els moviments lúbrics del condemnat van continuar uns minuts més, fins que la víctima va destapar la cara i va deixar veure el seu estat inert”, afegeix. Diuen que va ser llavors quan un dels membres de l’equip va reaccionar: “Carlota va vomitar i va mostrar-se totalment atordida”.

Carlota Pardo i José María, en una imatge a Gran Hermano | Telecinco

Una escena lamentable que ara ha tingut sentència. Demanaven cinc anys de presó per al jove després d’un procés judicial que ha estat llarg i en el qual Carlota ha tingut molts problemes. La pena per a ell no és molt elevada i la de la productora podria ser titllada directament de ridícula. Cal destacar que poden recórrer encara, el que és probable que passi si alguna de les dues parts considera que no és just el resultat final.