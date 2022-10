Carlota Prado es queda sense advocat dies abans del judici contra ‘GH’

Carlota Prado continua pendent del judici contra Gran Hermano, el reality al que va acusar de permetre que un dels companys abusés d’ella sense fer res al respecte. El judici va suspendre’s quan ella va indicar que es veia incapaç d’acudir a la vista pels problemes psicològics que arrossega. La nota trobada judicial la van col·locar el 25 d’octubre, dia en què s’han conegut encara més problemes.

La noia va demandar a José María López per aprofitar-se de la seva borratxera, de qui hauria abusat presumptament mentre les càmeres continuaven gravant. Tampoc no li van fer massa cas quan, l’endemà, la noia va explicar el que havia passat… una gestió indignant que va derivar en la marxa de tots els anunciants del programa de Telecinco. Des de llavors no s’ha tornat a emetre cap edició d’aquest programa de convivència, el que demostra la gravetat de la situació.

I què ha passat en la vista d’aquesta setmana? 20 Minutos ha pogut saber que l’advocat de Carlota ha dimitit i ha renunciat a continuar representant-la. El judici està datat per als pròxims 3 i 8 de novembre, per la qual cosa Carlota haurà de buscar un nou lletrat en temps rècord que s’informi del cas i que l’aconselli si continuar amb l’estratègia que havia planejat o no.

José María i Carlota Prado, en una imatge de la seva participació a GH | Telecinco

La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a José María de Gran Hermano

La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a l’exconcursant de Gran Hermano per un delicte d’abusos sexuals, així com 6.000 € d’indemnització pels danys morals que li ha causat a la víctima. I Telecinco? La productora també s’enfronta a una multa de la mateixa quantitat pels danys que haurien ocasionat a la Carlota amb l’exhibició de les imatges del moment que van gravar. Ara caldrà esperar a l’exposició dels arguments i a les conclusions del jutge, que donarà la raó a un o l’altre després de cinc anys.