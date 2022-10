L’esquena ultramusculada de Letícia, protagonista d’un munt de mofes

Letícia deu passar moltes hores al gimnàs, un culte pel seu cos que ha tornat a sortir a relluir durant l’últim l’acte públic al que ha assistit. La dona de Felip VI l’ha acompanyat a la inauguració de la temporada d’òpera del Teatre Reial de Madrid, una gala per la que s’ha posat les seves millors gales. El disseny escollit era de Miphai, marca que signa aquest vestit blau que deixava pràcticament tota l’esquena al descobert. La monarca espanyola ha arriscat i, com era d’esperar, s’han multiplicat ràpidament els comentaris sobre aquesta part del cos. En aquesta ocasió, perquè s’ha vist l’esquena summament musculada en la seva més gran esplendor.

Molts s’han quedat amb la boca oberta -o esgarrifats, directament- en veure com té l’esquena de forta i definida. No és gens fàcil aconseguir una musculatura tan desenvolupada, tal com ha confirmat un entrenador personal amb qui ha parlat a El Español: “Per aconseguir aquesta esquena necessites una feina molt específica i constant que es practica a pilates, amb exercicis isomètrics en què treballes el pes del teu cos. També podria haver fet servir feina de força, és clar, i tot durant un mínim de tres o quatre dies per setmana. Ara bé, si la té així també es deu a una molt bona genètica i a una alimentació baixa en greixos i rica en proteïnes”.

El Mundo, en canvi, associa aquesta musculatura a dues aficions secretes de Letícia: l’alpinisme i escalada. La monarca hauria manat construir a La Zarzuela un rocòdrom per poder escalar diàriament, de la mateixa manera que també aprofitaria dies lliures per anar a la muntanya i practicar alpinisme. Hauria estat ella mateixa l’encarregada de revelar que realitza aquest esport en comprar tres llibres sobre el tema quan la van veure a la Fira del Llibre de Madrid.

L’esquena de Letícia crida molt l’atenció | Europa Press

Felip i Letícia, en l’estrena de la temporada de l’òpera | Casa Reial

La xarxa s’omple de mems sobre l’esquena de Letícia

Han estat molts els usuaris que han omplert Twitter de mofes i comparacions de l’esquena de la monarca. Ràpidament s’han multiplicat les crítiques cap a les imatges que s’han publicat, entre les que destaquen algunes recomanacions que li diuen que no continuï fent-se tants exercicis d’esquena. A més a més, han destacat que mengi poc: “Jo només desitjo donar-li tres plats de llenties”, “Quina esgarrifor que dona” o “He vist deformitats més maques”.

Lo de la espalda de Letizia ya lo anticiparon los Simpsons. pic.twitter.com/j0V9BNnFQP — Satanislavsky – El retorno del Meme (@Va_d3_Retro) October 25, 2022

Ostia Reina Letizia hay que hacer menos espalda 🏋🏻‍♀️ pic.twitter.com/jMN5XMZHZX — Oli 🫥 (@olivelvet2) October 25, 2022

De verdad, no sé qué ven de atractivo en un fisico como el de la reina #Letizia. Hay un revuelo por su "maravillosa" espalda, y yo sólo siento deseos de invitarle a 3 platos de lentejas. — Rapunzel Pink (@Saonera) October 25, 2022

Voy a echar un pulso con la espalda de la reina Letizia. Hagan sus apuestas. — Señorita Frigg (@srtafriggg) October 25, 2022

#YAhoraSonsolesEstreno Letizia estilo aguilucho. Qué grima da esa espalda. — -20 (@ngc2020) October 24, 2022