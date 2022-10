Donen més detalls de l’ictus de Kiko Rivera: “Mitja cara paralitzada”

Kiko Rivera continua ingressat en un hospital de Sevilla després de patir un ictus als 38 anys. La notícia ha col·locat tota la família en primera línia mediàtica, tenint en compte que aquest es tracta d’un problema de salut molt greu que ha preocupat molt per les seqüeles que li poden quedar. Fins ara s’havia dit que l’havia patit de matinada, però Raquel Bollo ho ha negat i ha donat la versió de la família al Viernes Deluxe: “Quan em vaig assabentar del que havia passat, vaig trucar la seva dona i em va confirmar que havia estat un ictus. Kiko no es trobava gaire bé, va fer la migdiada i, en despertar-se, va adonar-se que tenia mitja cara paralitzada”.

“Va passar cert temps i veien que la cosa no millorava, així que van acudir a l’hospital en què treballa la cunyada perquè el miressin. Una vegada allà, els van dir que es tractava d’un ictus i que seria millor que marxessin a un hospital més gran perquè aquell sí que tindria una àrea especialitzada en accidents cardiovasculars com el seu. Així ho van fer i continua ingressat”, ha revelat. Diu que encara no saben quines seqüeles li quedaran perquè és aviat, però sí que ha tret a la llum que continua sense sensibilitat en aquella part de la cara que se li havia quedat paralitzada.

Raquel Bollo explica com li ha donat l’ictus a Kiko Rivera | Telecinco

La família de Kiko Rivera, molt pendent de la seva evolució

La primera a donar informació al respecte va ser Irene Rosales, la seva dona, que va atendre els mitjans congregats a les portes del centre hospitalari per intentar tranquil·litzar tothom: “Kiko està bé, ha estat un ensurt i evoluciona favorablement. De moment no pot parlar amb ningú, però confio que tirarà endavant i sortirà d’aquesta bé. Vam anar a un altre hospital pensant-nos que tenia la cara tan inflamada per algun altre problema, no ens imaginàvem que seria un ictus. Ens van deixar clar que hauria d’estar controlat”.

Irene Rosales parla de l’ictus de Kiko Rivera | Europa Press

Ara es troba ingressat en una zona en què pràcticament ningú no pot estar amb ell, ja que necessita tranquil·litat. No obstant això, la germana i el cunyat han acudit a visitar-lo malgrat la mala relació que existeix entre ells actualment. La següent en viatjar fins a Sevilla ha estat la mare, Isabel Pantoja, que ha volgut fer costat al fill en aquest moment tan complicat.