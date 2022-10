Kiko Rivera rep l’alta després de l’ictus i revelen que té paràlisi facial

Kiko Rivera ha rebut l’alta hospitalària després de quatre dies ingressat. El cantant ha patit un ictus als 38 anys, un fort ensurt que afortunadament els metges van poder controlar a temps. La família ha confirmat que va ser lleu i que confien que no li quedin moltes seqüeles. De moment, però, continuaria amb una paràlisi facial parcial. No pot moure la meitat de la cara, tal com assegura el programa Fiesta, per la qual cosa necessitarà ajuda en els pròxims dies per realitzar algunes activitats bàsiques.

El fill d’Isabel Preysler ha estat gravat per les càmeres a la sortida de l’hospital, on se l’ha pogut veure amb caputxa i mascareta mentre entrava a un cotxe negre. Ha evitat concedir declaracions, possiblement per les dificultats que deu tenir encara a l’hora de parlar.

Primeres imatges de Kiko Rivera després de l’alta | Telecinco

Kiko Rivera se sincera a través d’Instagram

El DJ ha compartit dues imatges en el seu perfil d’Instagram, el que ha fet servir aquests dies per anar dient com es trobava. Ara que ja és a casa, ha publicat una foto des del sofà: “Per fi a casa. Nova vida, ara toca cuidar-se. Toca pensar en mi”. Ell mateix reconeixia que aquest ensurt ha fet que se n’adoni de la importància de tenir una vida sana, un 21 d’octubre en el que està convençut que ha tornat a néixer: “Avui estic més trist perquè començo a assimilar el que m’ha passat. Encara que continuo millorant, no puc deixar d’estar trist. He tingut i tinc molt temps per pensar i la meva vida no tornarà a ser la mateixa. Per aportar una mica d’humor (encara que sense moltes ganes) he tornat a néixer i em toca la mateixa cara de sempre… Espero poder estar aviat a casa i poder abraçar els meus fills, és el que més desitjo en aquest món”.

Kiko Rivera, trist després d’estar ingressat | Instagram

El DJ publica una foto des del sofà | Instagram

Kiko Rivera haurà de canviar la rutina i a partir d’ara li tocarà prendre medicació i anar amb més compte, ja que no deixa de ser una persona que ha tingut un ictus i això el marcarà per sempre.