Primeres paraules de Kiko Rivera des de l’hospital

Kiko Rivera continua millorant a poc a poc després d’haver patit un ictus que ha espantat tota la família. El cantant de 38 anys, conegut per ser fill d’Isabel Pantoja, ja ha passat a planta i els fotògrafs l’han pogut veure a través de la finestra mentre s’incorporava al llit per poder sopar. La seva dona no se separa del seu costat, així com la família i els amics que han començat a apropar-se per poder parlar amb ell una estona. Ha estat gràcies a això que hem pogut saber que va ser en llevar-se de la migdiada quan va notar que tenia mitja cara paralitzada. Ara ha estat ell qui ha enviat el primer comunicat, unes paraules molt esperades pels fans que han tingut moltíssima repercussió.

“Vull agrair a tothom per haver-se interessat pel meu estat de salut. Ja soc a planta una mica millor, però no recuperat. M’han arribat tots els vostres missatges d’estima i m’han emocionat moltíssim. No puc estar amb el mòbil, però vull donar-vos les gràcies de tot cor. Gràcies també a les infermeres i l’equip mèdic que m’han cuidat i m’han fet sentir com a casa. Ha estat un ensurt enorme, el més gran de la meva vida. Mai no vaig pensar que em donaria un ictus i realment vaig pensar que no sortiria d’aquesta. Us estimo molt a tots i, si Déu vol, aviadet estaré al 100%”, ha escrit tot acompanyant una fotografia des de la llitera de l’hospital.

Kiko Rivera explica com es troba després de l’ictus | Instagram

Els amics famosos de Kiko Rivera li desitgen una bona recuperació

La publicació s’ha omplert de m’agrades i comentaris, entre els que destaquen el de cares molt conegudes que han volgut enviar-li el seu suport també a través de les xarxes socials. Ha sobtat molt el de Jesús Calleja, un presentador amb qui ha fet bastanta amistat després de la gravació del programa que van fer junts: “Quan surtis de l’hospital, que serà aviat, et posaré les piles amb l’entrenament, algun consell per motivar-te amb l’esport i canviar la teva dieta. No vull ser pretensiós, però si em fas cas et deixaré el xassís com un pinzell, amic”.

També hem pogut llegir altres amics de Kiko com Rafa Mora, que li ha recordat que és “molt més fort” del que ell creu. Omar Montes ha reconegut que la notícia l’havia espantat molt i s’ha alegrat molt en llegir que està millorant. Lolita Flores i María del Monte li han demanat que es cuidi: “Recupera’t aviat i cuida’t molt. No oblidis que ets capaç de fer-ho i que la teva família et necessita bé” i “Posa’t bo, Kiko, t’ho desitjo de tot cor” és el que li han dit les dues famoses. Antonio David Flores, per la seva banda, li ha demanat que tiri endavant sempre: “Tens molt pel que lluitar i altres als qui ajudar. Vinga, cap a casa!”.