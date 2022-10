Carlota Corredera sorprèn en revelar quants diners ha cobrat per una feina

Carlota Corredera continua ocupant la primera línia mediàtica després de l’acomiadament de Sálvame. Qui fos directora i presentadora del programa del cor de Telecinco va justificar la seva marxa amb l’anunci que havia creat una productora amb el marit i que confiava que això li permetés viure bé sense haver d’estar sotmesa a tanta pressió, la que va augmentar considerablement quan va prendre partit per Rocío Carrasco arran de l’emissió del seu documental. Després d’uns mesos sense feina, ara ha tornat a televisió i confia en poder mantenir el lloc durant molt de temps. Ha celebrat la seva reincorporació amb una entrevista divertida i molt completa a Menudo cuadro, un pòdcast en què s’ha sincerat sobre la professió i el moment personal que travessa.

En primer lloc, ha volgut defensar-se a si mateixa i també als companys de professió que reben insults diàriament de gent que no opina el mateix que ella: “Alguns diuen que en el nostre sou està suportar que ens critiquin, però no hi estic d’acord. En el sou va que sàpigues que la gent té xarxes socials per fer públic què opina sobre la teva feina. Ara bé, les agressions i la violència verbal no van en el meu sou“.

En el seu moment van ser molts els qui li van dir de tot per creure’s la versió de Rocío Carrasco sense qüestionar-la en cap moment, una defensa que els va donar ales per criticar-la a ella i també a la seva família quan ells no havien fet res: “La meva família és el límit. Jo estic aquí voluntàriament perquè és la meva decisió, però la meva gent no està en aquest món. Si es traspassa aquesta frontera i critiquen la meva gent, doncs no reparo a l’hora de respondre i dir el que penso. No reparo perquè crec que és la meva responsabilitat defensar-los”.

Carlota Corredera assegura que cobra molts diners com a influencer

Ha reconegut que cobra molt bé com a presentadora, uns diners als que ha de sumar tots aquells que li donen a canvi de promocionar certes marques a través del seu perfil d’Instagram. La feina d’influencer està molt ben pagada, el que ha confirmat en revelar quina és la quantitat de diners més gran que li han ingressat a canvi d’una feina: “La xifra més alta que he arribat a cobrar per un projecte en concret han estat 40.000 €. De la mateixa manera, també et dic que hi ha hagut algunes marques que han apostat per mi que m’han abonat molts més diners a llarg termini mentre ha durat el contracte de col·laboració”.