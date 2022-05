La nova excentricitat de Letícia: fa instal·lar un rocòdrom a La Zarzuela

Letícia era notícia la setmana passada en arriscar-se amb un vestit que deixava a la vista els seus abdominals, el que sorprenia perquè així treia a la llum que els té exageradament tonificats. Ja se sabia que la dona de Felip VI passa moltes hores al gimnàs, tenint en compte que aquesta és l’única manera per aconseguir uns braços tan musculats. I dels bíceps forts, a l’abdomen com una roca. Enguany fa 50 anys, una edat que no li impedeix continuar donant-ho tot a les màquines del gimnàs amb una rutina molt marcada.

Doncs bé, aquesta imatge tan impactant de la monarca espanyola ha donat ales als mitjans de comunicació per investigar sobre els seus mètodes per posar-se en forma. La Razón ha parlat amb un entrenador personal de llarga experiència, qui deixa clar que Letícia deu tenir una genètica privilegiada per poder gaudir d’una figura tan atlètica, encara que faci moltes hores de gimnàs i segueixi una dieta estricta: “Només una dona molt disciplinada pot tenir un cos tan definit. Les dones han de fer feina de força per prevenir la pèrdua de massa muscular que deriva de l’osteoporosis”.

La novetat que acaba de saber-se? Que Letícia ha exigit que instal·lin un rocòdrom a La Zarzuela. L’asturiana practica ioga, pilates, zumba i spinning de manera regular. També diuen que fa passejos molt llargs pels jardins. Ara bé, sembla que no està contenta amb això i també fa exercicis de força i de musculació per mantenir la seva figura. A partir d’ara vol innovar i és per això que hauria volgut provar sort en un esport nou tan exigent com l’escalada: “Ha demanat que instal·lin un rocòdrom a palau per poder practicar escalada, de la que ara és molt aficionada”. Ara bé, realment practica tant perquè surti a compte la instal·lació d’un rocòdrom a palau?

Letícia presumeix d’abdominals tonificats | Europa Press

Així és la dieta que segueix Letícia

De la mateixa manera, els experts ambé deixen clar que per tal d’aconseguir un six pack així, la dieta i la cuina és fonamental: “Només la pots aconseguir si crees un dèficit calòric i redueixes el percentatge de greix. De fet, una alimentació saludable és més efectiva que fer 3.000 abdominals”.

I com és aquesta dieta que segueix de manera estricta? Parlem de la dieta Perricone, creada per un dermatòleg nord-americà. Consisteix, a grans trets, en menjar només 10 tipus d’aliments: rics en Omega 3 com el salmó, fruites riques en fibra com pinya o peres, greixos saludables com el de l’alvocat, pebrots, verdures, llegums, probiòtics, fruits secs, cereals sencers com l’avena i espècies. Què té absolutament prohibit? Els aliments amb sucre i tots els seus derivats, així com la farina blanca de la pasta, la patata o fruites amb molta aigua com la síndria. Tampoc no podria beure res d’alcohol, una tàctica que té en ment, fins i tot, quan acudeix a un acte oficial i ni tan sols es mulla els llavis amb una copa de cava”.

Letícia, amb els abdominals tonificats | Europa Press

La premsa internacional, sorpresa pels abdominals de Letícia

L’aparició de Letícia amb el vestit fúcsia va fer-se viral ràpidament, el que va permetre que les fotos dels seus abdominals tonificats arribessin fins als mitjans estrangers. El Daily Mail anglès, per exemple, feia un joc de paraules per referir-se a ella com “abs-olutament perfecta“. I als Estats Units, mentrestant, aplaudien que les monarques s’atreveixin amb els vestits amb obertures: “Letícia no és una reina normal, és una reina cool“.

El Daily Mail parla dels abdominals de Letícia

França, Itàlia, Bèlgica… Són molts els països que han publicat les fotografies de l’últim outfit de la monarca, que ha acabat cridant molt l’atenció pel seu estat físic. Unes revistes de moda que no estan acostumades a uns looks tan moderns entre la resta de membres de la reialesa.